Количество банковских карт в Кыргызстане за год возросло почти на 31 процент

В Кыргызстане количество банковских платежных карт, находящихся в обращении, составляет 9 миллионов 184,9 тысячи. Согласно данным Национального банка, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года их число выросло на 33,3 процента.

Из общего количества 3 миллиона 651 тысяча 617 (39,8 процента) составляют карты национальной системы «Элкарт».

Карты международных платежных систем по-прежнему остаются самыми популярными среди кыргызстанцев — 5 миллионов 533 тысячи 235 (60,2 процента), в том числе VISA, Masterсard, «Золотая корона» и Union Pay International.

Услуги по эмиссии и эквайрингу банковских платежных карт национальной платежной системы «Элкарт» предоставляет 21 коммерческий банк, международных платежных систем — 17 банков.