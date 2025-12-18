За два месяца кыргызстанцы потеряли почти 11 миллионов сомов с банковских карт

В июле-сентябре 2025 года банки Кыргызстана зафиксировали более 640 несанкционированных операций с банковскими картами. Об этом говорится в регулятивной отчетности коммерческих банков.

По их данным, общая списанная сумма достигла почти 11 миллионов сомов.

Наибольшие потери понесли владельцы карт Visa. По ним зафиксировано 522 инцидента, со счетов списано 9,4 миллиона сомов.

На втором месте — карты MasterCard, что нетипично для кыргызского рынка. За отчетный период по ним зарегистрировано 87 операций на сумму 209 тысяч сомов. Раньше эти карты практически не фигурировали в статистике мошенничества.

Третью позицию заняли карты национальной платежной системы «Элкарт». По ним проведено 32 несанкционированные операции, в результате которых владельцы карт потеряли 1,33 миллиона сомов.