В Бишкеке задержали дропперов. Они продавали банковские карты неизвестным

Сотрудники УУР ГУВД Бишкека в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали лиц, причастных к преступной деятельности, известной как дропперы. Об этом сообщает пресс-служба столичной милиции.

По ее данным, установлено, что подозреваемые через соцсети продавали неизвестным лицам банковские карты. Их активировали и использовали в схемах незаконного обналичивания денежных средств.

«Задержанные раскаялись в содеянном. Они обратились к обществу с призывом не участвовать в незаконной деятельности и не поддаваться на предложения легкого заработка. Столичная милиция призывает граждан быть бдительными и в случае получения подозрительных сообщений или предложений о продаже банковских карт незамедлительно сообщать в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.