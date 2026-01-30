20:24
После стремительного роста стоимость золота стала резко падать

Мировые цены на золото пережили самое глубокое падение за последние месяцы. После обновления исторического рекорда котировки стремительно развернулись вниз и за двое суток потеряли почти 12 процентов, опустившись ниже $5 тысяч за унцию, пишет «РБК».

Резкая смена тренда началась 29 января, когда апрельские фьючерсы на бирже CME достигли пикового значения в $5 тысяч 626,8 за унцию, но к концу торгов упали до $5 тысяч 126. Это колебание стало самым масштабным внутридневным движением года.

Сегодня нисходящее движение продолжилось: стоимость контрактов снизилась еще более чем на 7 процентов, впервые опустившись до уровня $4 тысяч 959. Аналитики, включая экспертов агентства Reuters, связывают такой обвал с массовой фиксацией прибыли инвесторами сразу после достижения рекордных вершин.

Дополнительное давление на стоимость актива оказали укрепление курса доллара и неопределенность вокруг будущего руководства Федеральной резервной системы США. Как отмечает главный торговый аналитик KCM Тим Уотерер, рынок отреагировал на ожидания новостей о кандидатуре следующего главы ФРС, что заставило часть игроков пересмотреть позиции в защитных активах.

На момент публикации стоимость апрельского фьючерса составляет $5 тысяч 128,5 за унцию, что на 4,76 процента ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
