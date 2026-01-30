08:56
Закон о республиканском бюджете на текущий год подписал президент

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов».

Согласно документу, доходы республиканского бюджета на 2026 год составят 551 миллиард 207 миллионов 156,1 тысячи сомов, а расходы — 550 миллиардов 770 миллионов 757,7 тысячи сомов.

Бюджет на текущий год сформирован с профицитом в размере 436 миллионов 398,4 тысячи сомов.

Средства будут направлены на финансирование операций с финансовыми активами и погашение основной части внешних обязательств, включая выплату основной суммы государственного внешнего долга.
