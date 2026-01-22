Мировые потоки прямых иностранных инвестиций выросли после двух лет спада

Мировые потоки прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 2025 году выросли на 14 процентов, достигнув $1,6 триллиона. Об этом говорится в предварительном докладе, опубликованном Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

По данным Службы новостей ООН, рост возобновился после двухлетнего спада, однако авторы отчета подчеркивают: за впечатляющими цифрами скрывается хрупкая реальность.

Значительная часть увеличения пришлась на операции, проходящие через глобальные финансовые центры. Более $140 миллиардов из общего прироста связаны именно с такими «транзитными потоками». Без них реальные объемы ПИИ выросли бы лишь примерно на 5 процентов, что указывает на слабое восстановление базовой инвестиционной активности.

При этом ключевые индикаторы настроений инвесторов остались на низком уровне.

Финансирование международных проектных инициатив упало на 16 процентов по стоимости и на 12 процентов по количеству сделок — это уже четвертый год снижения, до уровней 2019-го. Количество объявленных «гринфилд-проектов» — новых инвестиций с нуля — уменьшилось на 16 процентов, а высокие совокупные показатели обеспечили лишь несколько мегапроектов.

Отмечается, что потоки ПИИ в развитые экономики подскочили на 43 процента — до $728 миллиардов.

Главным локомотивом стали Европа и финансовые хабы. В Европейском союзе рост составил 56 процентов благодаря крупным трансграничным сделкам и восстановлению активности в таких экономиках, как Германия, Франция и Италия.

В развивающиеся страны инвестиции, напротив, сократились на 2 процента — до $877 миллиардов. Особенно сильно пострадали наименее развитые государства: в трех четвертях из них приток ПИИ либо стагнировал, либо снижался.

Читайте по теме Объем накопленных прямых иностранных инвестиций из Китая в Кыргызстан увеличился

Международные инфраструктурные проекты сократились на 10 процентов. Основной причиной стал резкий спад инвестиций в возобновляемую энергетику на фоне пересмотра рисков доходности и регуляторной неопределенности. Все большую роль начали играть внутренние инвесторы, однако это может усилить разрыв в странах, зависящих от внешнего финансирования крупных проектов.

Как подчеркивают эксперты ЮНКТАД, сегодня сложно сказать, как будут развиваться события в 2026 году. При смягчении финансовых условий и оживлении трансграничных сделок ПИИ могут немного вырасти. Однако реальная инвестиционная активность, по оценке авторов доклада, будет сдерживаться геополитической напряженностью, неопределенностью политики и фрагментацией мировой экономики. Без согласованных мер глобальные инвестиции рискуют сосредоточиться лишь в нескольких регионах и секторах.