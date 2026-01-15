Инвесторам в Кыргызстане могут дать визы на 30 лет и налоговые каникулы

Кыргызстан рассматривает возможность введения долгосрочных виз сроком на 20-30 лет для иностранных инвесторов, готовых вложить в экономику страны от $300 тысяч до $400 тысяч. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель главы Национального агентства по инвестициям при президенте КР Жалын Жээналиев.

По его словам, такая мера направлена на усиление конкурентоспособности Кыргызстана в борьбе за прямые иностранные инвестиции. В условиях, когда общий объем ПИИ в мире оценивается примерно в $1,2 триллиона, республика стремится создать максимально привлекательные условия для инвесторов.

Жалын Жээналиев отметил, что сегодня государство предлагает не только земельные участки, но и широкий пакет льгот. В частности, инвесторы могут получить освобождение от таможенных пошлин на сырье и оборудование, а также от трех видов налогов сроком до пяти лет для крупных, национальных и стратегических проектов с возможностью продления еще на пять лет.