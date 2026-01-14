По итогам 2025 года объем инвестиций Китая в экономику КР достиг $2,1 миллиарда

Китай стал крупнейшим инвестором в промышленность Кыргызстана. Об этом свидетельствуют данные Евразийского банка развития (ЕАБР).

Фото из интернета

По информации банка, по итогам 2025 года объем накопленных прямых иностранных инвестиций КНР в экономику нашей республики достиг $2,1 миллиарда. Рост инвестиционной активности наблюдается последние пять лет, однако резкий скачок произошел после 2022-го. Тогда объем китайских вложений составил $326 миллионов, что позволило КНР выйти на второе место среди крупнейших инвесторов страны. Уже в 2024 году Пекин стал главным источником капитала для кыргызстанской экономики, заявив проекты общей стоимостью свыше $1 миллиарда.

Как отмечает ЕАБР, основные китайские инвестиции сегодня направляются в инфраструктуру и промышленность. На модернизацию автодорог в КР китайская сторона выделила около $150 миллионов, еще порядка $120 миллионов направлено на строительство и реконструкцию энергетических объектов, включая 15 малых и средних ГЭС. В горнодобывающий сектор инвестировано около $85 миллионов.

Ключевым стратегическим проектом остается строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Проект реализуется с участием компании China Railway International, при этом доля КНР составляет 51 процент. Общий объем вложений китайской стороны оценивается в $3,5 миллиарда, из которых более $2 миллиардов предоставляются в виде льготных кредитов.

Значительная часть инвестиций сосредоточена и в обрабатывающей промышленности. В цементной отрасли флагманом является Кантский цементный завод, контролируемый китайской фирмой Yatai, с мощностью свыше 1,2 миллиона тонн цемента в год. Объем инвестиций в его развитие оценивается примерно в $100 миллионов. В металлургическом секторе одним из крупнейших проектов остается ОсОО «Альянс Алтын» в Таласской области, где совокупные китайские вложения превысили $200 миллионов.

В то же время аналитики ЕАБР обращают внимание, что концентрация китайского капитала в ключевых отраслях промышленности КР может привести к формированию квазимонополий и усилению зависимости от импорта оборудования и рабочей силы. А это в перспективе способно ограничить развитие местного бизнеса.