Объем мировой экономики вырастет в 2026 году на 2,7 процента, что немного ниже оценки в 2,8 процента для 2025 года и значительно ниже среднего допандемийного уровня в 3,2 процента. Об этом говорится в опубликованном Организацией Объединенных Наций докладе.

Как передает Служба новостей ООН, в минувшем году неожиданная устойчивость глобальной экономики к резкому росту пошлин в США, поддерживаемая стабильными потребительскими расходами и смягчением инфляции, способствовала сохранению темпов роста.

Однако серьезные угрозы не сняты: слабые инвестиции и ограниченные бюджетные возможности сдерживают экономическую активность.

В докладе отмечается, что частичное ослабление торговой напряженности помогло ограничить сбои в международной торговле. При этом, как ожидается, влияние более высоких пошлин в сочетании с повышенной макроэкономической неопределенностью станет более очевидным в 2026 году. Риски остаются высокими, особенно в секторах, связанных с быстрым прогрессом в области искусственного интеллекта.

«Совокупность экономических, геополитических и технологических противоречий меняет глобальный ландшафт, вновь порождая экономическую неопределенность, — заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. — Многие развивающиеся экономики продолжают сталкиваться с серьезными трудностями, и в результате прогресс в достижении Целей устойчивого развития остается недосягаемым для значительной части мира».

Рост стабилен, но неравномерен

Экономический рост в Соединенных Штатах прогнозируется на уровне 2 процентов в 2026-м по сравнению с 1,9 процента в 2025-м, что поддерживается смягчением монетарной и фискальной политики.

В Европейском союзе экономика вырастет на 1,3 процента в 2026 году по сравнению с 1,5 процента в 2025-м, поскольку более высокие тарифы со стороны США и сохраняющаяся геополитическая неопределенность сдерживают экспорт.

Ожидается, что ВВП Японии увеличится на 0,9 процента в 2026-м по сравнению с 1,2 процента в 2025-м.

На постсоветском пространстве рост прогнозируется на уровне 2,1 процента в 2026-м, практически без изменений по сравнению с 2025 годом несмотря на то, что военные действия в Украине продолжают негативно влиять на макроэкономические условия.

Экономика Восточной Азии прибавит 4,4 процента в 2026-м по сравнению с 4,9 процента в 2025 году. Ожидается, что ВВП Китая вырастет на 4,6 процента, что немного ниже, чем в 2025-м. В Южной Азии рост прогнозируется на уровне 5,6 процента, в Индии — 6,6 процента благодаря устойчивому потреблению и значительным государственным инвестициям.

В Африке объем экономики, согласно прогнозам, вырастет на 4 процента в 2026-м, незначительно увеличившись по сравнению с 3,9 процента в 2025-м. Однако высокий долг и климатические шоки создают значительные риски.

В докладе отмечается, что мировая торговля, несмотря на рост пошлин, была устойчивой в 2025 году, увеличившись на 3,8 процента, что превысило ожидания. Расширение вызвано досрочными поставками в начале года и ростом торговли услугами. Однако эксперты прогнозируют замедление динамики: рост торговли в 2026-м прогнозируется на уровне 2,2 процента.

При этом рост инвестиций в большинстве регионов оставался слабым. Его сдерживали геополитическая напряженность и жесткие фискальные условия. Монетарное смягчение и целевые фискальные меры поддержали инвестиции в ряде стран, тогда как быстрый прогресс в области искусственного интеллекта (ИИ) стимулировал очаги высоких расходов капитала на нескольких крупных рынках.

Эксперты предупреждают, что потенциальные выгоды от ИИ, когда они будут реализованы, скорее всего, распределятся неравномерно, что грозит углублением существующего структурного неравенства.

В докладе также подчеркивается, что высокие цены остаются ключевой глобальной проблемой, даже несмотря на продолжающееся замедление инфляции.

Общая инфляция снизилась с 4 процентов в 2024 году до оценочных 3,4 процента в 2025-м и, по прогнозам, замедлится еще больше — до 3,1 процента в 2026-м. Однако высокие цены продолжают оказывать давление на реальные доходы населения.