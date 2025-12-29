Программа каботажных перевозок полноценно заработает для стран ЕАЭС в 2026 году. Об этом сообщил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев, подводя итоги уходящего, 2025-го.

Он также перечислил ключевые достижения в сфере транспорта.

Продолжается цифровизация на транспорте. Начата разработка программного обеспечения для безопасного крепления грузов. Запущен пилотный проект по применению электронных международных транспортных накладных e-CMR. Проведены необходимые мероприятия для запуска применения навигационных пломб.

Подписано и направлено на ратификацию соглашение о допустимых массах, осевых нагрузках и габаритах транспортных средств.

Принята дорожная карта, согласована концепция по развитию интеллектуальных транспортных систем, в рамках которой определен перечень базовых сервисов.

Подготовлено решение по формированию пула инфраструктурных проектов стран «пятерки» с третьими государствами.

Ключевыми достижениями в сфере энергетики стали разработка формы договора о присоединении к торговле электроэнергией в ЕАЭС. После его принятия начнется подготовка технологической и информационной платформы электроэнергетического рынка.

Разработаны индикативные балансы нефти, газа и нефтепродуктов на три года.

Также разработан план развития общего рынка газа. В нефтяной сфере разработаны проекты правил торговли и биржевых торгов.