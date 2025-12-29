09:32
USD 87.43
EUR 102.96
RUB 1.12
Экономика

Программа каботажных перевозок полноценно заработает для стран ЕАЭС в 2026 году

Программа каботажных перевозок полноценно заработает для стран ЕАЭС в 2026 году. Об этом сообщил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев, подводя итоги уходящего, 2025-го.

Он также перечислил ключевые достижения в сфере транспорта.

Продолжается цифровизация на транспорте. Начата разработка программного обеспечения для безопасного крепления грузов. Запущен пилотный проект по применению электронных международных транспортных накладных e-CMR. Проведены необходимые мероприятия для запуска применения навигационных пломб.

Подписано и направлено на ратификацию соглашение о допустимых массах, осевых нагрузках и габаритах транспортных средств.

Принята дорожная карта, согласована концепция по развитию интеллектуальных транспортных систем, в рамках которой определен перечень базовых сервисов.

Подготовлено решение по формированию пула инфраструктурных проектов стран «пятерки» с третьими государствами.

Ключевыми достижениями в сфере энергетики стали разработка формы договора о присоединении к торговле электроэнергией в ЕАЭС. После его принятия начнется подготовка технологической и информационной платформы электроэнергетического рынка.

Разработаны индикативные балансы нефти, газа и нефтепродуктов на три года.

Также разработан план развития общего рынка газа. В нефтяной сфере разработаны проекты правил торговли и биржевых торгов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/356397/
просмотров: 110
Версия для печати
Материалы по теме
Льгота на ввоз электромобилей в Кыргызстан начнет действовать с 22 января — ЕЭК
Кыргызстан будет производить системные блоки для персональных компьютеров
Нарушение прав потребителей при торговле в Сети станет приоритетной темой в ЕАЭС
С начала 2025 года Кыргызстан лидирует в ЕАЭС по росту объема строительных работ
Защищать единый рынок от небезопасной продукции намерены страны, входящие в ЕАЭС
Самат Исабеков назначен директором департамента таможенной инфраструктуры ЕЭК
Развитие системы цифровой маркировки товаров в ЕАЭС обсудили главы правительств
В ЕАЭС косметику и предметы гигиены будут маркировать средствами идентификации
Кыргызстанская компания получит субсидии из бюджета ЕАЭС на реализацию проекта
В Кыргызстане в этом году сохраняются высокие темпы прироста ВВП — ЕЭК
Популярные новости
&laquo;Платим за&nbsp;самсы, которые не&nbsp;ели&raquo;. Президент о&nbsp;Верхне-Нарынском каскаде ГЭС «Платим за самсы, которые не ели». Президент о Верхне-Нарынском каскаде ГЭС
Рубль и&nbsp;евро продолжают дорожать. Курс валют на&nbsp;25&nbsp;декабря Рубль и евро продолжают дорожать. Курс валют на 25 декабря
ЕС&nbsp;разблокировал более $600 миллионов средств Евразийского банка развития ЕС разблокировал более $600 миллионов средств Евразийского банка развития
Рубль, тенге и&nbsp;евро подешевели к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;26&nbsp;декабря Рубль, тенге и евро подешевели к сому. Курс валют на 26 декабря
Бизнес
Новогодний чекап здоровья: начните год вместе с&nbsp;сетью клиник Acıbadem Новогодний чекап здоровья: начните год вместе с сетью клиник Acıbadem
&laquo;Айыл Банк&raquo; подвел итоги 2025&nbsp;года: новые цифровые сервисы «Айыл Банк» подвел итоги 2025 года: новые цифровые сервисы
Подарите близким год связи с&nbsp;красивым номером от&nbsp;MEGA! Подарите близким год связи с красивым номером от MEGA!
Праздник продолжается: &laquo;Марафон призов&raquo; продлен до&nbsp;конца января! Праздник продолжается: «Марафон призов» продлен до конца января!
29 декабря, понедельник
09:30
Хадж-2026: Кыргызстан и Саудовская Аравия согласовали новые правила Хадж-2026: Кыргызстан и Саудовская Аравия согласовали н...
09:21
Рубль и тенге подорожали к сому, доллар подешевел. Курс валют на 29 декабря
09:19
Программа каботажных перевозок полноценно заработает для стран ЕАЭС в 2026 году
09:00
Новогодний чекап здоровья: начните год вместе с сетью клиник Acıbadem
08:43
Пять лотов в Иссык-Кульской области выставила на аукцион шахта «Жыргалан»
28 декабря, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 декабря: днем осадки не ожидаются