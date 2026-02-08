18:21
В Жыргалане Садыр Жапаров и Чанпэн Чжао покатались на лыжах в режиме фрирайд

Президент Кыргызстана и основатель крупнейшей международной криптовалютной биржи Binance посетили Жыргалан.

В ходе рабочей поездки в Иссык-Кульскую область Садыр Жапаров вместе с Чанпэном Чжао осмотрел территорию комплекса. Затем они ознакомились с ходом строительства всесезонного горнолыжного кластера «Ала-Тоо Резорт», который объединяет три курортных городка: «Жыргалан», «Ак-Булак» и «Боз-Учук».

Заместитель руководителя администрации главы государства Азамат Кадыралиев в ходе презентации рассказал о преимуществах проекта, в числе которых стратегическое расположение горнолыжного кластера, экологичность и устойчивое развитие, инвестиционная привлекательность и международный уровень.

На сегодня продолжается активная фаза строительства современной канатной инфраструктуры. Высокоскоростные комбинированные канатные дороги B1 и B2 позволят туристам подниматься на склоны как в комфортабельных кабинках, так и в открытых креслах.

Общая площадь горнолыжного кластера составит 3 тысячи 916 гектаров. Протяженность горнолыжных трасс — 260 километров, что позволит кластеру «Ала-Тоо Резорт» войти в десятку курортов мира по их протяженности.

На территории комплекса также будут расположены панорамный ресторан, конференц-залы, медицинский центр, стадион, амфитеатр и рекреационные парки.

Сейчас ведутся строительство систем питьевого водоснабжения, проектирование очистных сооружений и протягиваются линии электропередачи. Также начата реконструкция автодороги Каракол — Жыргалан.

Азамат Кадыралиев подчеркнул, что при реализации проекта государство обеспечивает инвесторам индивидуальный подход и минимизацию бюрократии еще на этапе подготовки документов. Он добавил, что в июле планируется завершить возведение канатных дорог и частных вилл, а в декабре состоится открытие первой фазы масштабного проекта — курортного городка «Жыргалан». Уже в следующем году будут построены трех-, четырех- и пятизвездочные отели.

Садыр Жапаров и Чанпэн Чжао совершили спуск вне подготовленных трасс (фрирайд).

Основатель Binance отметил уникальную красоту горных ландшафтов и чистоту воздуха, подчеркнув, что намерен рекомендовать Кыргызстан своим друзьям и партнерам в качестве направления для отдыха.
