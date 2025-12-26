ЕЭК обнулила ввозные пошлины на отходы и лом драгметаллов до конца 2028 года

Коллегия Евразийской экономической комиссии установила нулевые ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отходов и лома драгоценных металлов (коды 7112 30 000 0, 7112 91 000 0, 7112 92 000 0 и 7112 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) по 31 декабря 2028 года включительно. Об этом сообщили в ЕЭК.

«Эффективность применения аналогичной меры таможенно-тарифного регулирования в предшествующий период подтверждается сохранением уровня загрузки производственных мощностей аффинажных предприятий Евразийского экономического союза, а также повышением объемов потребления отходов и лома драгоценных металлов», – отметил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Он уточнил, что благодаря своим физико-химическим свойствам драгоценные металлы находят применение в различных отраслях, а источники первичного сырья ограничены.

Действующие ставки ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС в отношении отходов и лома драгоценных металлов составляют 15 процентов от таможенной стоимости.

Решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

Напомним, ставки ввозных таможенных пошлин в размере ноль процентов от таможенной стоимости в отношении рассматриваемых товаров применяются с июня 2015 года до конца декабря 2025 года.