Экономика

В КР нулевую ставку НДС на некоторые сельхозтовары сохранят до 2027 года

Продление сроков установления нулевой ставки НДС на облагаемые поставки и облагаемый импорт отдельных социально значимых сельскохозяйственных товаров до 31 декабря 2027 года инициирует Министерство экономики и коммерции Кыргызстана. Соответствующий документ вынесен на общественное обсуждение.

Чтобы решить вопрос обеспечения населения кормами для сельскохозяйственных животных (сено, солома, комбикорм, отруби и зерновые), а также снижения цен на них, возникла необходимость в отмене НДС на импорт таких кормов, отметили в ведомстве.

Инициаторы признают, что отмена НДС на поставку и импорт кормов для сельскохозяйственных животных приведет к сокращению налоговых поступлений в республиканский бюджет. Однако в последующем это принесет положительные изменения в экономике по частичному обеспечению вопросов продовольственной безопасности.

Также отмена НДС позволит увеличить кратность и объемы завоза крупного рогатого скота, что, в свою очередь, обеспечит новые рабочие места, расширит используемые площади земельных угодий, улучшит материально-техническую базу откормочных хозяйств, увеличит заказы на поставку комбикорма.

В соответствии с порядком к проекту постановления также проведут оценку эффективности представленных налоговых льгот.

По данным Минэкономики, в первом полугодии 2025-го в республике отмечалось повышение цен на основные виды кормов для животных по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/351353/
