Кабмин перевел операции с драгоценными металлами и камнями в цифровой формат

Кабинет министров утвердил изменения в постановление, регулирующее порядок специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и камнями.

Решение направлено на создание более удобных и прозрачных условий для граждан и бизнеса, а также на переход к цифровому регулированию этой сферы.

Теперь регистрация предприятий и предпринимателей, работающих с золотом, серебром, платиной и драгоценными камнями, будет происходить в электронном формате через государственный портал электронных услуг. Все документы можно будет подавать онлайн, а уведомления о снятии с учета — получать в виде электронных документов с цифровой подписью в течение 15 календарных дней.

Новая система позволит сократить бумажную бюрократию, ускорить регистрацию и повысить прозрачность операций с драгоценными металлами и камнями.

Постановление вступает в силу через 15 дней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/347509/
