В Кыргызстане запустили цифровую систему распределения квот на импорт мяса

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности запустило в опытную эксплуатацию автоматизированную информационную систему (АИС) для обработки заявок на тарифные квоты. Платформа перевела управление импортом мяса в цифровой формат, исключив бумажную волокиту, сообщили в ведомстве.
Что изменилось для бизнеса:
-
поставщики регистрируются на портале quota.agro.gov.kg онлайн;
-
заявки подаются в электронном виде без посещения ведомства;
-
статус обращения отслеживается в личном кабинете с уведомлениями на почту.
Как работает система:
-
проверяет данные компаний автоматически через базу Минюста;
-
распределяет объемы между новыми и действующими игроками в три этапа;
-
ведет электронные реестры и формирует отчеты в формате PDF;
-
мониторит фактические объемы импорта в режиме реального времени.
Внедрение АИС минимизировало человеческий фактор и повысило прозрачность решений. Цифровизация сократила сроки рассмотрения документов и обеспечила справедливый доступ предпринимателей к рынку, отметили в ведомстве.