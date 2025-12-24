В Кыргызстане запустили цифровую систему распределения квот на импорт мяса

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности запустило в опытную эксплуатацию автоматизированную информационную систему (АИС) для обработки заявок на тарифные квоты. Платформа перевела управление импортом мяса в цифровой формат, исключив бумажную волокиту, сообщили в ведомстве.

Что изменилось для бизнеса:

поставщики регистрируются на портале quota.agro.gov.kg онлайн;

заявки подаются в электронном виде без посещения ведомства;

статус обращения отслеживается в личном кабинете с уведомлениями на почту.

Как работает система:

проверяет данные компаний автоматически через базу Минюста;

распределяет объемы между новыми и действующими игроками в три этапа;

ведет электронные реестры и формирует отчеты в формате PDF;

мониторит фактические объемы импорта в режиме реального времени.

Внедрение АИС минимизировало человеческий фактор и повысило прозрачность решений. Цифровизация сократила сроки рассмотрения документов и обеспечила справедливый доступ предпринимателей к рынку, отметили в ведомстве.