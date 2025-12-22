День энергетика: министр обозначил проблемы и приоритеты отрасли

Сегодня в Кыргызской Республике отмечают профессиональный праздник работников энергетической отрасли — День энергетиков. Он традиционно объединяет тысячи специалистов — от инженеров и диспетчеров до ремонтных бригад, обеспечивающих стабильную работу энергосистемы страны.

Энергетика остается одной из ключевых отраслей экономики КР. В 2025 году, по данным Минэнерго, продолжились модернизация гидроэлектростанций, расширение сетевой инфраструктуры и внедрение цифровых решений в управлении энергосистемой. Особое внимание уделялось подготовке к осенне-зимнему периоду и снижению потерь электроэнергии.

Выступая на торжественном собрании в Бишкеке, глава ведомства Таалайбек Ибраев отметил вклад энергетиков в устойчивое развитие страны. «Энергетика — это отрасль, где ошибки недопустимы, а ответственность ежедневная. Там, где загорается свет, работает завод, открыта школа или больница, всегда стоит труд энергетиков», — подчеркнул он.

Вместе с тем глава Министерства энергетики открыто обозначил и существующие проблемы. Среди них — изношенность оборудования, дефицит генерирующих мощностей в пиковые периоды и необходимость привлечения инвестиций.

«Мы не скрываем сложностей. Износ сетей и станций остается высоким, и это результат десятилетий недофинансирования. Наша задача — поэтапно решать эти вопросы, не перекладывая всю нагрузку на население. Мы, энергетики, благодарны кыргызстанцам за понимание и поддержку», — сказал он.

По словам Таалайбека Ибраева, в ближайшие годы приоритетом остаются строительство новых объектов генерации, в том числе малых ГЭС, а также развитие возобновляемых источников энергии.

«Энергетика всегда была и остается отраслью долгого горизонта. Решения, которые мы принимаем сегодня, определяют, каким будет Кыргызстан через 10, 20, 30 лет. Поэтому нам важно не только решать текущие задачи, но и видеть общую картину будущего.

Мы должны развивать энергетику так, чтобы она была экономически эффективной, технологически современной, экологически ответственной, социально справедливой.

Это сложный баланс, но именно в этом и заключается профессионализм энергетиков», — подчеркнул он в заключительной части своей речи.

Отметим, что День энергетика отмечают 22 декабря практически все страны бывшего Советского Союза. В 1920 году именно 22 декабря был принят знаменитый план ГОЭРЛО. Сам праздник был учрежден в 1966 году указом президиума Верховного совета СССР.