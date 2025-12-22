19:06
USD 87.45
EUR 102.63
RUB 1.09
Экономика

День энергетика: министр обозначил проблемы и приоритеты отрасли

Сегодня в Кыргызской Республике отмечают профессиональный праздник работников энергетической отрасли — День энергетиков. Он традиционно объединяет тысячи специалистов — от инженеров и диспетчеров до ремонтных бригад, обеспечивающих стабильную работу энергосистемы страны.

Энергетика остается одной из ключевых отраслей экономики КР. В 2025 году, по данным Минэнерго, продолжились модернизация гидроэлектростанций, расширение сетевой инфраструктуры и внедрение цифровых решений в управлении энергосистемой. Особое внимание уделялось подготовке к осенне-зимнему периоду и снижению потерь электроэнергии.

Выступая на торжественном собрании в Бишкеке, глава ведомства Таалайбек Ибраев отметил вклад энергетиков в устойчивое развитие страны. «Энергетика — это отрасль, где ошибки недопустимы, а ответственность ежедневная. Там, где загорается свет, работает завод, открыта школа или больница, всегда стоит труд энергетиков», — подчеркнул он.

Вместе с тем глава Министерства энергетики открыто обозначил и существующие проблемы. Среди них — изношенность оборудования, дефицит генерирующих мощностей в пиковые периоды и необходимость привлечения инвестиций.

«Мы не скрываем сложностей. Износ сетей и станций остается высоким, и это результат десятилетий недофинансирования. Наша задача — поэтапно решать эти вопросы, не перекладывая всю нагрузку на население. Мы, энергетики, благодарны кыргызстанцам за понимание и поддержку», — сказал он.

По словам Таалайбека Ибраева, в ближайшие годы приоритетом остаются строительство новых объектов генерации, в том числе малых ГЭС, а также развитие возобновляемых источников энергии.

«Энергетика всегда была и остается отраслью долгого горизонта. Решения, которые мы принимаем сегодня, определяют, каким будет Кыргызстан через 10, 20, 30 лет. Поэтому нам важно не только решать текущие задачи, но и видеть общую картину будущего.

Мы должны развивать энергетику так, чтобы она была экономически эффективной, технологически современной, экологически ответственной, социально справедливой.

Это сложный баланс, но именно в этом и заключается профессионализм энергетиков», — подчеркнул он в заключительной части своей речи.

Отметим, что День энергетика отмечают 22 декабря практически все страны бывшего Советского Союза. В 1920 году именно 22 декабря был принят знаменитый план ГОЭРЛО. Сам праздник был учрежден в 1966 году указом президиума Верховного совета СССР.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/355529/
просмотров: 231
Версия для печати
Материалы по теме
В городе Ош отметили День энергетика и наградили работников отрасли
Адылбек Касымалиев поздравил энергетиков страны с профессиональным праздником
Министр энергетики Кыргызстана предложил Турции уголь. Анкара изучит вопрос
Министры энергетики ОТГ назвали ключевые проекты для сотрудничества
Минэнерго разъяснило: дифференцированные тарифы будут добровольными для бизнеса
Кыргызстан и Пакистан договорились о взаимных поставках электроэнергии
В Иссык-Кульской области начали строить солнечную электростанцию
Ташиев о новых проектах: платная дорога в Кемине и солнечные станции в селах
Новая реальность: Кыргызстан маневрирует между гигантами и усиливает позиции
В Кыргызстане обновят правила пользования электричеством с учетом энергии солнца
Популярные новости
Рубль продолжает дешеветь, евро и&nbsp;тенге подорожали. Курс валют на&nbsp;19&nbsp;декабря Рубль продолжает дешеветь, евро и тенге подорожали. Курс валют на 19 декабря
Ирак намерен обменивать нефть на&nbsp;воду из-за сильной засухи Ирак намерен обменивать нефть на воду из-за сильной засухи
Рубль и&nbsp;евро прекратили дорожать, тенге заметно подрос. Курс валют на&nbsp;18&nbsp;декабря Рубль и евро прекратили дорожать, тенге заметно подрос. Курс валют на 18 декабря
За&nbsp;два месяца кыргызстанцы потеряли почти 11&nbsp;миллионов сомов с&nbsp;банковских карт За два месяца кыргызстанцы потеряли почти 11 миллионов сомов с банковских карт
Бизнес
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) получил награду за&nbsp;международное сотрудничество в&nbsp;Ташкенте МПЦ («Элкарт») получил награду за международное сотрудничество в Ташкенте
MBANK впервые в&nbsp;Кыргызстане запустил MPay: оплата и&nbsp;переводы одним касанием MBANK впервые в Кыргызстане запустил MPay: оплата и переводы одним касанием
O!Business&nbsp;&mdash; выгодный прием QR-платежей для&nbsp;ИП по&nbsp;нормам ГНС&nbsp;КР O!Business — выгодный прием QR-платежей для ИП по нормам ГНС КР
MEGA дарит яркое настроение к&nbsp;Новому году: стартует акция на&nbsp;VIP-номера MEGA дарит яркое настроение к Новому году: стартует акция на VIP-номера
22 декабря, понедельник
19:02
МПЦ («Элкарт») получил награду за международное сотрудничество в Ташкенте МПЦ («Элкарт») получил награду за международное сотрудн...
18:55
В Бишкеке прошел праздничный забег Santa Run
18:40
Садыр Жапаров принял участие в неформальной встрече глав СНГ в Санкт-Петербурге
18:40
Кукольный театр в Бишкеке организовал новогоднее шоу для особенных детей
18:25
В городе Ош отметили День энергетика и наградили работников отрасли