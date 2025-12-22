12:48
Экономика

В Кыргызстане за 11 месяцев 796 сел обеспечены питьевой водой

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР подвело итоги 11 месяцев по ирригации и обеспечению населения чистой водой.
 
За отчетный период в стране использовано 5,6 миллиарда кубометров воды. Поливной водой обеспечены 404 юридических лица и более 77 тысяч фермеров, орошено свыше 2,8 миллиона гектаров земель.
 
Основные результаты:
 
-  10 водохранилищ уже введены в эксплуатацию, еще десятки — в стадии строительства и проектирования;
- отремонтировано и очищено более 550 километров каналов, сотни гидротехнических сооружений и насосных станций;
- освоено 729 гектаров новых земель, улучшено водоснабжение более 22 тысяч гектаров орошаемых угодий.
 
Внедрение водосберегающих технологий стало приоритетом. Так, капельное и дождевальное орошение внедрено на 17,7 тысячи гектаров, особенно активно — в Чуйской области. Иссык-Кульская область выбрана пилотной зоной для развития капельного орошения с целью сохранения водных ресурсов озера.
 
Введение тарифов дало результат — поступления от водопользования выросли в 2,5 раза и составили 263 миллиона сомов. Все средства направляются обратно на развитие ирригационной инфраструктуры.
 
Несмотря на засушливый год, в текущем поливном сезоне массовых жалоб от фермеров не зафиксировано.
 
В сфере питьевой воды 796 сел обеспечены чистой водой, в более чем 600 селах идут строительные и подготовительные работы.
 
Отрасль активно цифровизируется: внедряются датчики учета воды, автоматизация госуслуг, онлайн-оплата и цифровые карты ирригационных систем.
