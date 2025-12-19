14:09
USD 87.45
EUR 102.60
RUB 1.09
Экономика

Борьба с контрабандой. Государству возмещен ущерб на 1,1 миллиарда сомов

В 2025 году Главное управление по борьбе с контрабандой Государственной таможенной службы показало заметный рост эффективности своей работы, сообщает пресс-служба ГТС.

По ее данным, за январь-декабрь 2025 года выявлено 9 тысяч 604 факта нарушения таможенного законодательства, из которых 9 тысяч 100 — административные правонарушения, 504 факта преступлений, по которым материалы переданы в следственное управление ГТС.

По итогам рассмотрения дел государству возмещены и дополнительно перечислены значительные средства. В частности:
— возмещен ущерб на сумму более 1,1 миллиарда сомов;
— переданы в доход государства транспортные средства и другое имущество, включая драгоценные металлы, на более 326 миллионов сомов.

В результате общая сумма дополнительных поступлений в бюджет составила 1,5 миллиарда сомов, что на 603 миллиона сомов больше, чем в 2024 году. Это самый высокий показатель за всю историю работы управления по борьбе с контрабандой.

В настоящее время управление продолжает реализацию мер по предупреждению правонарушений, снижению рисков незаконного перемещения товаров и защите экономических интересов Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/355229/
просмотров: 215
Версия для печати
Материалы по теме
Самат Исабеков назначен директором департамента таможенной инфраструктуры ЕЭК
Таможня выявила сокрытие товаров в цементовозах, прибывших из Китая
Кыргызстан и Турция договорились ускорить цифровизацию таможенных процедур
На кыргызско-таджикской границе задержали подозреваемых в контрабанде скота
Власти внесли изменения в указ о поддержке малого бизнеса и налогового контроля
Пограничники Кыргызстана пресекли незаконный вывоз скота в Таджикистан
Ежегодно в Кыргызстан завозят лекарства на 30 миллиардов сомов
Таможня РФ просит декларантов ЕАЭС ответственно выполнять обязательные процедуры
Пресечен канал перевозки контрабандных грузов в Баткенской области
Глава кабмина высоко оценил работу Налоговой и Таможенной служб Кыргызстана
Популярные новости
Рубль продолжает обваливаться, тенге тоже дешевеет. Курс валют на&nbsp;15&nbsp;декабря Рубль продолжает обваливаться, тенге тоже дешевеет. Курс валют на 15 декабря
Не&nbsp;стоит опасаться. Минстрой выдал разрешение на&nbsp;возведение 35-этажных домов Не стоит опасаться. Минстрой выдал разрешение на возведение 35-этажных домов
До&nbsp;10&nbsp;минут хотят сократить проверку на&nbsp;границе таможенники стран ЕАЭС До 10 минут хотят сократить проверку на границе таможенники стран ЕАЭС
Рубль и&nbsp;евро прекратили дорожать, тенге заметно подрос. Курс валют на&nbsp;18&nbsp;декабря Рубль и евро прекратили дорожать, тенге заметно подрос. Курс валют на 18 декабря
Бизнес
В&nbsp;новый год&nbsp;&mdash; на&nbsp;новом авто! Doscredobank дарит подарки за&nbsp;переводы из&nbsp;России В новый год — на новом авто! Doscredobank дарит подарки за переводы из России
Квартира в&nbsp;Бишкеке ждет своего владельца: MBANK продолжает &laquo;Марафон призов&raquo; Квартира в Бишкеке ждет своего владельца: MBANK продолжает «Марафон призов»
Госбанк развития&nbsp;КР финансирует энергосектор страны Госбанк развития КР финансирует энергосектор страны
Первый миллион в&nbsp;акции от&nbsp;Partner Neft уже нашел своего обладателя Первый миллион в акции от Partner Neft уже нашел своего обладателя
19 декабря, пятница
14:06
Штормовое предупреждение. В горных районах ожидается сход лавин Штормовое предупреждение. В горных районах ожидается сх...
13:51
Борьба с контрабандой. Государству возмещен ущерб на 1,1 миллиарда сомов
13:49
Задержан сотрудник милиции по подозрению в изнасиловании школьницы
13:04
Эксплуатацию дронов в Кыргызстане хотят регулировать по международным стандартам
12:39
Дорогу к горнолыжной базе «Каракол» очищают от снега для безопасности туристов