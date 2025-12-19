Борьба с контрабандой. Государству возмещен ущерб на 1,1 миллиарда сомов

В 2025 году Главное управление по борьбе с контрабандой Государственной таможенной службы показало заметный рост эффективности своей работы, сообщает пресс-служба ГТС.

По ее данным, за январь-декабрь 2025 года выявлено 9 тысяч 604 факта нарушения таможенного законодательства, из которых 9 тысяч 100 — административные правонарушения, 504 факта преступлений, по которым материалы переданы в следственное управление ГТС.

По итогам рассмотрения дел государству возмещены и дополнительно перечислены значительные средства. В частности:

— возмещен ущерб на сумму более 1,1 миллиарда сомов;

— переданы в доход государства транспортные средства и другое имущество, включая драгоценные металлы, на более 326 миллионов сомов.

В результате общая сумма дополнительных поступлений в бюджет составила 1,5 миллиарда сомов, что на 603 миллиона сомов больше, чем в 2024 году. Это самый высокий показатель за всю историю работы управления по борьбе с контрабандой.

В настоящее время управление продолжает реализацию мер по предупреждению правонарушений, снижению рисков незаконного перемещения товаров и защите экономических интересов Кыргызской Республики.