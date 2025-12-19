22:00
USD 87.45
EUR 102.43
RUB 1.09
Экономика

Новое соглашение ООН по грузоперевозкам сделает мировую торговлю более гибкой

Фото ЮНЕП. Судно перевозит груз по реке Амазонке

Перевозка товаров по всему миру может вскоре стать дешевле, быстрее и значительно гибче благодаря принятию нового соглашения под эгидой ООН. Оно призвано модернизировать документооборот в сфере международных перевозок.

Как сообщает Служба новостей ООН, Конвенция ООН об оборотных грузовых документах впервые вводит единый стандарт, который может использоваться при перевозках железнодорожным, автомобильным и воздушным транспортом и позволяет вносить логистические изменения в отношении грузов, уже находящихся в пути.

Это означает, что ценный груз можно будет продавать, перенаправлять или использовать для получения финансирования во время длительной перевозки, а не только до погрузки.

Как отмечается, сегодня оборотные транспортные документы в основном используются при морских перевозках, которые могут длиться неделями. Такие товары, как нефть или какао, нередко перепродаются несколько раз прямо в море — по мере колебаний цен.

В то же время грузы, перевозимые автомобильным, железнодорожным или воздушным транспортом, как правило, оформляются на одного покупателя и с одним пунктом назначения, что ограничивает спектр возможных решений и доступ к финансовым инструментам.

Директор Глобального форума грузоотправителей Джеймс Хукхэм привел гипотетический пример движения сырьевых товаров от поставщика в Бразилии дочерней компании в Парагвае.

«Рыночные условия меняются, — пояснил он. — Пока товар находится в пути, который может занимать несколько дней, может появиться покупатель, готовый заплатить более высокую цену в другом месте».

По его словам, в рамках новой системы такой груз можно будет продать, например, покупателю в Азербайджане, изменив пункт назначения уже во время перевозки.

Товар, направлявшийся в Парагвай морем, можно будет доставить самолетом в Стамбул, а затем отправить в Азербайджан — что невозможно при действующих сегодня ограничениях.

Такая гибкость становится все более необходимой по мере открытия новых торговых коридоров — через Центральную Азию, между Китаем и Европой, а также по всей Африке — зачастую с маршрутами, обслуживающими страны, не имеющие выхода к морю.

Конвенция призвана снизить риски для банков и перевозчиков, устанавливая четкие правовые нормы, определяющие, кому принадлежит груз в каждый конкретный момент времени. Такая определенность делает банки более готовыми финансировать сделки и помогает перевозчикам избегать споров, связанных с доставкой груза не той стороне.

Конвенция будет особенно важна для развивающихся стран и государств, не имеющих выхода к морю, и поможет им глубже интегрироваться в глобальную торговую систему и снизить издержки.

Интерес к соглашению уже выразили страны Африки и Центральной Азии, а также крупные торговые державы, включая Китай, который инициировал процесс на площадке ООН еще в 2019 году.

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку Конвенции 15 декабря. Церемония подписания запланирована на вторую половину 2026 года в Аккре, Гана. Договор вступит в силу после его ратификации десятью государствами.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/355158/
просмотров: 241
Версия для печати
Материалы по теме
Бывший президент Ирака избран новым Верховным комиссаром ООН по делам беженцев
ЦА+Япония: в МИД РФ надеются, что встреча не будет затрагивать интересы России
Чего ждать экономике Кыргызстана в 2026 году? О рисках и прогнозах в отчете ЕФСР
Избрание Кыргызстана в Совет безопасности ООН обсудили в МИД России
В Кабуле открыли Торговый дом Кыргызской Республики в Афганистане
В Кыргызстане начнут снимать аниме по эпосу «Манас»
Центральная Азия показывает бурный рост внутрирегиональных инвестиций — ЕАБР
ООН бьет тревогу: мировой водный кризис расширяется
Торговля Кыргызстана снизилась до $12,8 миллиарда: экспорт почти −40 процентов
ООН впервые отметит Всемирный день тюркских языков
Популярные новости
Рубль продолжает обваливаться, тенге тоже дешевеет. Курс валют на&nbsp;15&nbsp;декабря Рубль продолжает обваливаться, тенге тоже дешевеет. Курс валют на 15 декабря
Не&nbsp;стоит опасаться. Минстрой выдал разрешение на&nbsp;возведение 35-этажных домов Не стоит опасаться. Минстрой выдал разрешение на возведение 35-этажных домов
До&nbsp;10&nbsp;минут хотят сократить проверку на&nbsp;границе таможенники стран ЕАЭС До 10 минут хотят сократить проверку на границе таможенники стран ЕАЭС
Рубль и&nbsp;евро прекратили дорожать, тенге заметно подрос. Курс валют на&nbsp;18&nbsp;декабря Рубль и евро прекратили дорожать, тенге заметно подрос. Курс валют на 18 декабря
Бизнес
&laquo;Революция в&nbsp;одно касание&raquo;: как MBANK научил смартфоны платить без интернета «Революция в одно касание»: как MBANK научил смартфоны платить без интернета
&laquo;Банк Компаньон&raquo; продолжает вручать миллионы «Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
&laquo;Айыл Банк&raquo; может проводить операции с&nbsp;драгметаллами других производителей «Айыл Банк» может проводить операции с драгметаллами других производителей
В&nbsp;новый год&nbsp;&mdash; на&nbsp;новом авто! Doscredobank дарит подарки за&nbsp;переводы из&nbsp;России В новый год — на новом авто! Doscredobank дарит подарки за переводы из России
19 декабря, пятница
21:47
Более 200 малоимущих семей Бишкека получили дрова от мэрии Более 200 малоимущих семей Бишкека получили дрова от мэ...
21:25
Экс-муфтий Максат ажы Токтомушев рассказал о культуре поведения на дорогах
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 20 декабря: дождь, местами снег
20:49
Новое соглашение ООН по грузоперевозкам сделает мировую торговлю более гибкой
20:24
Поддержку молодым врачам пообещал и. о. главы Минздрава Кыргызстана