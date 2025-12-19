Новое соглашение ООН по грузоперевозкам сделает мировую торговлю более гибкой

Перевозка товаров по всему миру может вскоре стать дешевле, быстрее и значительно гибче благодаря принятию нового соглашения под эгидой ООН. Оно призвано модернизировать документооборот в сфере международных перевозок.

Как сообщает Служба новостей ООН, Конвенция ООН об оборотных грузовых документах впервые вводит единый стандарт, который может использоваться при перевозках железнодорожным, автомобильным и воздушным транспортом и позволяет вносить логистические изменения в отношении грузов, уже находящихся в пути.

Это означает, что ценный груз можно будет продавать, перенаправлять или использовать для получения финансирования во время длительной перевозки, а не только до погрузки.

Как отмечается, сегодня оборотные транспортные документы в основном используются при морских перевозках, которые могут длиться неделями. Такие товары, как нефть или какао, нередко перепродаются несколько раз прямо в море — по мере колебаний цен.

В то же время грузы, перевозимые автомобильным, железнодорожным или воздушным транспортом, как правило, оформляются на одного покупателя и с одним пунктом назначения, что ограничивает спектр возможных решений и доступ к финансовым инструментам.

Директор Глобального форума грузоотправителей Джеймс Хукхэм привел гипотетический пример движения сырьевых товаров от поставщика в Бразилии дочерней компании в Парагвае.

«Рыночные условия меняются, — пояснил он. — Пока товар находится в пути, который может занимать несколько дней, может появиться покупатель, готовый заплатить более высокую цену в другом месте».

По его словам, в рамках новой системы такой груз можно будет продать, например, покупателю в Азербайджане, изменив пункт назначения уже во время перевозки.

Товар, направлявшийся в Парагвай морем, можно будет доставить самолетом в Стамбул, а затем отправить в Азербайджан — что невозможно при действующих сегодня ограничениях.

Такая гибкость становится все более необходимой по мере открытия новых торговых коридоров — через Центральную Азию, между Китаем и Европой, а также по всей Африке — зачастую с маршрутами, обслуживающими страны, не имеющие выхода к морю.

Конвенция призвана снизить риски для банков и перевозчиков, устанавливая четкие правовые нормы, определяющие, кому принадлежит груз в каждый конкретный момент времени. Такая определенность делает банки более готовыми финансировать сделки и помогает перевозчикам избегать споров, связанных с доставкой груза не той стороне.

Конвенция будет особенно важна для развивающихся стран и государств, не имеющих выхода к морю, и поможет им глубже интегрироваться в глобальную торговую систему и снизить издержки.

Интерес к соглашению уже выразили страны Африки и Центральной Азии, а также крупные торговые державы, включая Китай, который инициировал процесс на площадке ООН еще в 2019 году.

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку Конвенции 15 декабря. Церемония подписания запланирована на вторую половину 2026 года в Аккре, Гана. Договор вступит в силу после его ратификации десятью государствами.