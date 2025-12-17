В Кабуле открыли Торговый дом Кыргызской Республики в Афганистане

Фото Министерства экономики и коммерции КР. Открытие Торгового дома КР в Кабуле

Вчера в столице Афганистана — городе Кабуле — открыли Торговый дом Кыргызской Республики. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и коммерции КР.

По ее данным, в церемонии участвовал глава ведомства Бакыт Сыдыков и министр промышленности и торговли Афганистана Нуруддин Азизи.

«Открытие торгового дома станет важной платформой для продвижения отечественной продукции, установления прямых деловых контактов между предпринимателями двух стран, а также расширения взаимного товарооборота», — считают в министерстве.

Стороны подчеркнули значимость данного шага для укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества и расширения партнерских связей между странами.