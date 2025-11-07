Президент Садыр Жапаров подписал Указ о временном упрощении процедур для иностранных сотрудников, задействованных в реализации проекта железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

Согласно докумену, с 6 ноября 2025 года по 31 октября 2026-го для иностранных специалистов, прибывающих в КР для работы над участком Торугарт — Джалал-Абад (проектирование, строительство, финансирование и дальнейшая эксплуатация железной дороги), временно упрощают порядок оплаты государственных сборов и связанных с регистрацией по месту пребывания платежей.

Инициатива направлена на ускорение реализации стратегической железнодорожной магистрали, которая рассматривается как ключевой инфраструктурный проект, усиливающий транзитный потенциал и инвестиционную привлекательность страны.

Контроль за исполнением указа возложен на администрацию президента, ГКНБ и управление делами главы государства.

Документ вступает в силу с 6 ноября этого года.