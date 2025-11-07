12:20
USD 87.45
EUR 100.76
RUB 1.08
Общество

Для работников проекта ж/д Китай — Кыргызстан — Узбекистан отменят ряд платежей

Президент Садыр Жапаров подписал Указ о временном упрощении процедур для иностранных сотрудников, задействованных в реализации проекта железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

Согласно докумену, с 6 ноября 2025 года по 31 октября 2026-го для иностранных специалистов, прибывающих в КР для работы над участком Торугарт — Джалал-Абад (проектирование, строительство, финансирование и дальнейшая эксплуатация железной дороги), временно упрощают порядок оплаты государственных сборов и связанных с регистрацией по месту пребывания платежей.

Инициатива направлена на ускорение реализации стратегической железнодорожной магистрали, которая рассматривается как ключевой инфраструктурный проект, усиливающий транзитный потенциал и инвестиционную привлекательность страны.

Контроль за исполнением указа возложен на администрацию президента, ГКНБ и управление делами главы государства.

Документ вступает в силу с 6 ноября этого года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350010/
просмотров: 379
Версия для печати
Материалы по теме
Смертельное падение с балкона. Суд арестовал двух иностранцев
В Кыргызстане разработали инновационную биллинговую систему ABilling
До 500 миллионов сомов получит мэрия Бишкека с домов в парке имени Ататюрка
Для иностранцев. В России появится мобильное приложение Visit Russia
Турист из Афганистана получил травму в «Ала-Арче», ему помогли спасатели МЧС
В швейном цеху Бишкека 37 иностранцев работали с поддельными документами
На парковке КПП «Иркештам» иностранцы напали на милиционера. Он стрелял в воздух
В Таласской области задержан сбежавший в 2006 году заключенный
Дастан Бекешев предлагает повысить налоги на недвижимость для иностранцев
В Кыргызстане обновили правила для иностранцев — какие документы теперь нужны
Популярные новости
Началось строительство города Асмана&nbsp;&mdash; крупнейшего урбанистического проекта в&nbsp;КР Началось строительство города Асмана — крупнейшего урбанистического проекта в КР
Света меньше&nbsp;&mdash; тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит Света меньше — тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит
В&nbsp;Кыргызстане изменили правила допуска иностранных автомобилей к&nbsp;эксплуатации В Кыргызстане изменили правила допуска иностранных автомобилей к эксплуатации
Новый биометрический общегражданский паспорт вводят в&nbsp;обращение в&nbsp;Кыргызстане Новый биометрический общегражданский паспорт вводят в обращение в Кыргызстане
Бизнес
Бизнес без границ: смарт POS-терминал 3-в-1 от&nbsp;MegaPay Бизнес без границ: смарт POS-терминал 3-в-1 от MegaPay
Elite House запускает &laquo;Оранжевую пятницу x4&raquo;&nbsp;&mdash; время теплых цен Elite House запускает «Оранжевую пятницу x4» — время теплых цен
&laquo;Айыл Банк&raquo; представил&nbsp;KP на&nbsp;региональном круглом столе UNEPFI в&nbsp;Брюсселе «Айыл Банк» представил KP на региональном круглом столе UNEPFI в Брюсселе
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: связь премиум-класса и&nbsp;особые условия в&nbsp;KARVEN Тариф Exclusive от MEGA: связь премиум-класса и особые условия в KARVEN
7 ноября, пятница
12:08
После землетрясения в Афганистане этнические кыргызы не просили помощи у МИД КР После землетрясения в Афганистане этнические кыргызы не...
12:05
Садыр Жапаров: 40 процентов экспорта кыргызских IT-услуг в 2024 году ушло в США
12:00
Иманалы Айдарбеков: Первый среди равных. Судьба, прошедшая сквозь огонь и века
11:40
Бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси уходит из Конгресса
11:37
Армию Азербайджана приводят в соответствие со стандартами НАТО — Ильхам Алиев