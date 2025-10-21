В Кыргызстане разработали инновационную биллинговую систему ABilling

В Бишкеке представили инновационную биллинговую систему ABilling. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, система предназначена для формирования, учета и управления платежами, а также предоставляет возможность оплаты услуг организаций по QR-коду.

«Для подведомственных подразделений Минэкономики продемонстрирована работа системы ABilling и отмечен ее высокий потенциал в упрощении и автоматизации процессов оплаты. Внедрение системы позволит существенно повысить эффективность взаимодействия между государственными учреждениями и гражданами, обеспечив удобные, быстрые и прозрачные платежи с использованием современных цифровых технологий», — говорится в сообщении.