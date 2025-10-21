23:53
USD 87.45
EUR 101.62
RUB 1.08
Экономика

В Кыргызстане разработали инновационную биллинговую систему ABilling

В Бишкеке представили инновационную биллинговую систему ABilling. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, система предназначена для формирования, учета и управления платежами, а также предоставляет возможность оплаты услуг организаций по QR-коду.

«Для подведомственных подразделений Минэкономики продемонстрирована работа системы ABilling и отмечен ее высокий потенциал в упрощении и автоматизации процессов оплаты. Внедрение системы позволит существенно повысить эффективность взаимодействия между государственными учреждениями и гражданами, обеспечив удобные, быстрые и прозрачные платежи с использованием современных цифровых технологий», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/348005/
просмотров: 149
Версия для печати
Материалы по теме
До 500 миллионов сомов получит мэрия Бишкека с домов в парке имени Ататюрка
Таможенная служба не сможет выполнить план сбора платежей
Почти на 13 миллиардов сомов пополнился бюджет за счет сбора налогов и платежей
Конституционная палата вынесла решение о запрете на отсрочку уплаты госпошлины
В загсе появилась новая форма услуги «Платежный шлюз»
В Кыргызстане утвердили правила проведения платежей по QR-коду
WhatsApp запустил собственную платежную систему
Кыргызстанцам придется производить экологический платеж при въезде в Таджикистан
Почему платежи с баланса мобильного — это плохо? Мнение Нацбанка
Повышение комиссии за Интернет. Как крайними оказались абоненты
Популярные новости
Рубль прекратил рост и&nbsp;подешевел, тенге дорожает. Курс валют на&nbsp;20&nbsp;октября Рубль прекратил рост и подешевел, тенге дорожает. Курс валют на 20 октября
Рубль активно дешевеет, упали в&nbsp;цене евро и&nbsp;тенге. Курс валют на&nbsp;21&nbsp;октября Рубль активно дешевеет, упали в цене евро и тенге. Курс валют на 21 октября
&laquo;Золото под ногами&raquo;: почему богатые недра не&nbsp;делают Кыргызстан богатой страной «Золото под ногами»: почему богатые недра не делают Кыргызстан богатой страной
Аэропорт, который может стать авиационным хабом региона, построят в&nbsp;Узбекистане Аэропорт, который может стать авиационным хабом региона, построят в Узбекистане
Бизнес
MEGA предупреждает: Осторожно, телефонные мошенники снова активизировались! MEGA предупреждает: Осторожно, телефонные мошенники снова активизировались!
MBANK снизил ставки по&nbsp;онлайн-кредитам для&nbsp;ИП до&nbsp;18&nbsp;процентов MBANK снизил ставки по онлайн-кредитам для ИП до 18 процентов
Стабильная связь и&nbsp;быстрый интернет для осеннего вдохновения Стабильная связь и быстрый интернет для осеннего вдохновения
КНУ и&nbsp;КРСУ подписали соглашения с&nbsp;фондом Central Asia Capital КНУ и КРСУ подписали соглашения с фондом Central Asia Capital
21 октября, вторник
23:40
Эксперты отмечают замедление роста аудитории у мобильной версии ChatGPT Эксперты отмечают замедление роста аудитории у мобильно...
23:24
В Кыргызстане разработали инновационную биллинговую систему ABilling
23:04
Блогер Илья Варламов попал в список террористов и экстремистов
22:47
Бишкекчане жалуются на шум и пыль от стройки
22:26
В Праге хотят запретить электросамокаты после многочисленных жалоб горожан