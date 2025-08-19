Способы выявления подозрительных клиентов банков продемонстрировали эксперты

Евразийский регион усиливает противодействие по отмыванию доходов. В рамках программы «Новое поколение 2025», организованной Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга, в банке ВТБ прошла встреча с участием более 25 представителей подразделений финансовой разведки Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Программа направлена на формирование рабочих связей и обмен опытом между представителями национальных «антиотмывочных» систем различных государств в рамках укрепления международной системы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.

В этом году встреча была посвящена обсуждению вопросов сотрудничества между финансовыми разведками и кредитной организацией.

В ходе встречи эксперты поделились опытом формирования портрета участников высокорисковых схем и ключевых признаков для их выявления среди банковских клиентов. Они также продемонстрировали различные способы выявления подозрительных клиентов с использованием широкого перечня инструментов.

Участники встречи подчеркнули важность вклада банковского сообщества в подготовку национальной антиотмывочной системы к третьему раунду взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.