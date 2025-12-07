09:55
Экономика

Global Finance включил главу Нацбанка КР в рейтинг Central Banker Report Cards

Журнал Global Finance ежегодно составляет рейтинг Central Banker Report Cards. В 2025 году в него вошел председатель правления Национального банка Кыргызстана Мелис Тургунбаев.

Global Finance включил главу Нацбанка КР Мелиса Тургунбаева в рейтинг Central Banker Report Cards

«Одно слово, которое лучше всего характеризует состояние мировой экономики на всех континентах, — это «неопределенность»... Нигде это не ощущается так остро, как в дискуссиях центральных банков. Денежно-кредитные органы действуют в условиях, когда траекторию роста, торговли и инфляции становится все сложнее предсказать, что вынуждает их проявлять осторожность... В этих условиях журнал Global Finance провел свою 31-ю ежегодную оценку руководителей центральных банков, охватившую 105 стран», — говорится в сообщении.

Global Finance, опираясь на данные источников в финансовой отрасли, оценивает ведущих руководителей центральных банков мира по шкале от A до F, где A+ — высшая оценка, а F — низшая, на основе объективных и субъективных показателей. Эти суждения основаны на результатах работы за период с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года. Для получения буквенной оценки управляющий должен занимать свой пост не менее года. Руководители центральных банков стран, находящихся в состоянии глубоких конфликтов, не включены в рейтинг из-за неполноты информации. Алгоритм обеспечивает единообразие оценок в разных географических регионах. Запатентованная формула учитывает денежно-кредитную политику, надзор за финансовой системой, программы покупки активов и продажи облигаций, прогнозирование и руководство, прозрачность, политическую независимость и успешность в выполнении национального мандата (который отличается от страны к стране).

Работа главы НБ КР Мелиса Тургунбаева оценена на уровне В.

Поясняется, что инфляция достигла 21-месячного максимума в 8,8 процента в июле, чему способствовал рост цен на продукты питания и транспорт, что превысило целевой показатель Национального банка КР в 5-7 процентов и обеспечило регулятору под руководством Мелиса Тургунбаева сохранение жесткой денежно-кредитной политики. Банковский сектор сохраняет уверенную стабильность: общие активы коммерческих банков выросли на 24 процента в первой половине 2025 года, ликвидность системы остается высокой, а объем безналичных транзакций увеличился более чем в 12 раз.
