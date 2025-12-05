Строительство тоннеля на железной дороге ККУ оценил глава кабмина Кыргызстана

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев ознакомился с ходом строительства тоннеля на участке стратегической железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан» в местности Тош-Кутчу. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

По ее данным, Адылбеку Касымалиеву представили информацию о строительных работах на ключевом инфраструктурном объекте.

Ключевые параметры проекта

Железная дорога «Китай — Кыргызстан — Узбекистан» по территории КР проходит по маршруту Торугарт — Арпа — Кош-Добо — Макмал — Джалал-Абад и имеет общую протяженность 304,94 километра.

На участке Торугарт — Макмал (160 километров) используется колея 1 тысяча 435 миллиметров, а от Макмала до Джалал-Абада (145 километров) — 1 тысяча 520 миллиметров.

В районе Макмала запланировано строительство перегрузочной станции и возможное создание крупного логистического центра.

Работы начались на 18 тоннелях из 29 запланированных. Кроме того, строительство ведется на 17 мостах из 50 и 28 водопропускных трубах из 602.

В работах задействовано 5 тысяч 695 единиц техники и более 5 тысяч человек.

Адылбек Касымалиев подчеркнул важность качественной реализации этого стратегического инфраструктурного проекта.