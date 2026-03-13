17:42
Экономика

В Кыргызстане создадут мощную складскую инфраструктуру

Строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан и модернизация ключевых автомагистралей позволят республике стать центральным транзитным узлом между Европой и Юго-Восточной Азией. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель министра экономики и коммерции Чоро Сейитов.

По его словам, реализация этого проекта позволит стране не только улучшить внутреннюю логистику, но и масштабно зарабатывать на международном транзите.

Важным этапом развития станет создание мощной складской инфраструктуры. В республике планируется открытие большого количества торгово-логистических центров (ТЛЦ), оптово-распределительных центров (ОРЦ) и крупных бондовых складов.

В частности, на стыке транспортных путей в районе Джалал-Абадской области появится современная погрузочно-разгрузочная станция. Активную работу в этом направлении уже ведет «Кыргызпочтасы».

Главным конкурентным преимуществом маршрута через Кыргызстан Чоро Сейитов назвал скорость.

«Доставка товаров через нашу страну гораздо быстрее, чем по альтернативным путям. Железная дорога позволит существенно ускорить перевозки, что критически важно для логистических компаний», — отметил он.

Привлечение транзитных потоков даст мультипликативный эффект для экономики: от уплаты НДС на импорт в бюджет страны до доходов малого бизнеса от обслуживания транспорта (покупка топлива, питание и услуги стоянок).

В перспективе логистический хаб Кыргызстана будет интегрирован в глобальную сеть. Страну планируют связать с крупнейшими мировыми портами, включая Карачи в Пакистане, а также гавани в Объединенных Арабских Эмиратах, Турции, Иране и Европе (от Амстердама до Риги и Новороссийска). Это позволит не только эффективно управлять транзитом, но и распределять отечественную продукцию по всему миру.
