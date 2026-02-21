20:56
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.14
Экономика

Привлечь граждан к финансированию стройки железной дороги предлагает экс-премьер

Экс-премьер-министр Феликс Кулов предлагает привлечь граждан страны к финансированию проекта по строительству железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Он считает, что это можно сделать через механизм приобретения именных акций, что позволит направить дивиденды напрямую семьям кыргызстанцев, а не иностранным банкам. Об этом он написал в своих соцсетях.

По его словам, стоимость крупнейшего инфраструктурного проекта оценивают в $4,7 миллиарда, где доля Кыргызстана составляет 24,5 процента. Феликс Кулов полагает, что государство могло бы выделить 30 процентов своей доли гражданам. При равномерном распределении базовый пакет акций обойдется взрослому человеку в 4-5 тысяч сомов. Он отмечает, что при оплате частями в течение нескольких лет ежемесячный взнос составил бы всего 60–90 сомов, что вполне доступно большинству при текущем объеме накоплений населения КР свыше 300 миллиардов сомов.

Реализация идеи позволит государству снизить зависимость от внешних займов и укрепить экономический суверенитет, отметил автор идеи.

Вместо выплаты процентов зарубежным кредиторам Кыргызстан сможет выплачивать гражданам дивиденды, доходность которых при выходе дороги на стратегический объем транзита может составить 15-25 процентов годовых. Для защиты актива от спекуляций предлагается сделать акции именными, запретить их свободную продажу и разрешить выкуп только государству, при этом сохранив право передачи по наследству.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/363029/
просмотров: 275
Версия для печати
Материалы по теме
Превратить Кыргызстан в региональный хаб намерен кабмин к 2030 году
Строительство тоннеля на железной дороге ККУ оценил глава кабмина Кыргызстана
Почему железную дорогу Китай — Кыргызстан строят иностранцы, объяснил президент
Ж/д Китай — Кыргызстан — Узбекистан может быть построена на два года раньше
Строительство железной дороги КНР — КР — РУз перешло в практическую стадию
Строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан ускорят
В «Кыргыз темир жолу» рассказали, как реализуют крупные проекты
На дороги и транспорт за пять лет выделили свыше 101 миллиарда сомов
Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан: что уже сделано
Ж/д Китай — Кыргызстан — Узбекистан: Грузии предложили участвовать в проекте
Популярные новости
Аэропорт Самарканда признан самым быстрорастущим в&nbsp;Европе и&nbsp;Центральной Азии Аэропорт Самарканда признан самым быстрорастущим в Европе и Центральной Азии
Тенге обновил максимум последних лет. Курс валют на&nbsp;18&nbsp;февраля Тенге обновил максимум последних лет. Курс валют на 18 февраля
Рубль и&nbsp;тенге подорожали и&nbsp;обновили годовые рекорды. Курс валют на&nbsp;20&nbsp;февраля Рубль и тенге подорожали и обновили годовые рекорды. Курс валют на 20 февраля
Рубль и&nbsp;тенге дорожают и&nbsp;обновили годовые максимумы. Курс валют на&nbsp;19&nbsp;февраля Рубль и тенге дорожают и обновили годовые максимумы. Курс валют на 19 февраля
Бизнес
Партнерство ОАО &laquo;Государственная таможенная инфраструктура&raquo; и&nbsp;госоператора MEGA Партнерство ОАО «Государственная таможенная инфраструктура» и госоператора MEGA
Mastercard и&nbsp;MBANK разыграют поездку на&nbsp;финал Лиги чемпионов УЕФА Mastercard и MBANK разыграют поездку на финал Лиги чемпионов УЕФА
&laquo;Берешен Рамазан&raquo;: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10&nbsp;процентов в&nbsp;Рамазан «Берешен Рамазан»: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10 процентов в Рамазан
BAKAI представил учебный кабинет в&nbsp;Бишкекском финансово-экономическом техникуме BAKAI представил учебный кабинет в Бишкекском финансово-экономическом техникуме
21 февраля, суббота
20:41
В Бишкек с гастролями приезжает театр драмы и оперетты Усть-Каменогорска В Бишкек с гастролями приезжает театр драмы и оперетты...
20:26
Таласской области передали 42 единицы спецтехники отечественного производства
20:23
Привлечь граждан к финансированию стройки железной дороги предлагает экс-премьер
20:01
В Бишкеке установят копию карты мира, созданной в XI веке Махмудом Кашгари
19:45
В Бишкеке появились новые площадки для мусора. Мэрии интересно мнение горожан