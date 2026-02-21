Привлечь граждан к финансированию стройки железной дороги предлагает экс-премьер

Экс-премьер-министр Феликс Кулов предлагает привлечь граждан страны к финансированию проекта по строительству железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Он считает, что это можно сделать через механизм приобретения именных акций, что позволит направить дивиденды напрямую семьям кыргызстанцев, а не иностранным банкам. Об этом он написал в своих соцсетях.

По его словам, стоимость крупнейшего инфраструктурного проекта оценивают в $4,7 миллиарда, где доля Кыргызстана составляет 24,5 процента. Феликс Кулов полагает, что государство могло бы выделить 30 процентов своей доли гражданам. При равномерном распределении базовый пакет акций обойдется взрослому человеку в 4-5 тысяч сомов. Он отмечает, что при оплате частями в течение нескольких лет ежемесячный взнос составил бы всего 60–90 сомов, что вполне доступно большинству при текущем объеме накоплений населения КР свыше 300 миллиардов сомов.

Реализация идеи позволит государству снизить зависимость от внешних займов и укрепить экономический суверенитет, отметил автор идеи.

Вместо выплаты процентов зарубежным кредиторам Кыргызстан сможет выплачивать гражданам дивиденды, доходность которых при выходе дороги на стратегический объем транзита может составить 15-25 процентов годовых. Для защиты актива от спекуляций предлагается сделать акции именными, запретить их свободную продажу и разрешить выкуп только государству, при этом сохранив право передачи по наследству.