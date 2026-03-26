Более 5 тысяч человек задействованы в строительстве ж/д КНР — Кыргызстан — РУз

Заместитель председателя кабинета министров Эрлист Акунбеков 24 марта провел рабочую встречу по реализации проекта железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

По данным кабмина, основные проектные материалы уже подготовлены, продолжаются уточнение чертежей и согласование с профильными органами. На строительных участках ведутся масштабные работы: задействованы более 5 тысяч человек и свыше 5,6 тысячи единиц техники.

Выполнено более 3,5 миллиона кубических метров земляных работ.

Во встрече приняли участие представители Министерства транспорта и коммуникаций, национальной компании «Кыргыз темир жолу», а также железнодорожной компании «Китай — Кыргызстан — Узбекистан».

Основной акцент в строительстве сделан на проходку тоннелей, земляные работы и возведение мостов.

Эрлист Акунбеков подчеркнул необходимость строгого соблюдения требований безопасности и экологических норм. В кабинете министров заверили, что обеспечат необходимые условия, поддержку и координацию для реализации проекта.

Проект железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан является одним из крупнейших инфраструктурных проектов в регионе и направлен на создание нового транспортного коридора между Востоком и Западом.

Маршрут соединит железнодорожные сети КНР, КР и РУз, обеспечив выход к странам Центральной Азии, Ближнего Востока и Европы. Для Кыргызстана проект имеет стратегическое значение, так как позволит диверсифицировать транспортные маршруты и усилить транзитный потенциал республики.

Общая протяженность железной дороги составит около 450-500 километров, значительная часть которых пройдет по территории КР. Из-за сложного горного рельефа предусмотрено строительство большого количества тоннелей и мостов, что делает проект технически сложным и капиталоемким.

Общая стоимость строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан оценивается примерно в $4,7 миллиарда.

Финансирование проекта сформировано из двух основных источников. Около $2,3 миллиарда  предоставляются КНР в виде кредита на длительный срок. Сопоставимая сумма направляется в уставный капитал совместной проектной компании, где доли распределены следующим образом: Китай — 51 процент, КР и РУз — по 24,5 процента.

Доля Кыргызстана в проекте составляет порядка $700 миллионов, включая вклад в капитал и сопутствующие расходы. 
