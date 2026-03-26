Заместитель председателя кабинета министров Эрлист Акунбеков 24 марта провел рабочую встречу по реализации проекта железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

По данным кабмина, основные проектные материалы уже подготовлены, продолжаются уточнение чертежей и согласование с профильными органами. На строительных участках ведутся масштабные работы: задействованы более 5 тысяч человек и свыше 5,6 тысячи единиц техники.

Выполнено более 3,5 миллиона кубических метров земляных работ.

Во встрече приняли участие представители Министерства транспорта и коммуникаций, национальной компании «Кыргыз темир жолу», а также железнодорожной компании «Китай — Кыргызстан — Узбекистан».

Основной акцент в строительстве сделан на проходку тоннелей, земляные работы и возведение мостов.

Эрлист Акунбеков подчеркнул необходимость строгого соблюдения требований безопасности и экологических норм. В кабинете министров заверили, что обеспечат необходимые условия, поддержку и координацию для реализации проекта.