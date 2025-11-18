Президент Садыр Жапаров объяснил в интервью «Кабару», почему железную дорогу Китай — Кыргызстан— Узбекистан строят иностранные рабочие.

Он отметил, что у местных рабочих пока не хватает опыта для строительства такого объекта.

«О какой железной дороге говорить, если наши компании не могут качественно заасфальтировать дороги в Нарыне? Четыре года назад я отдал кыргызским фирмам участок Балыкчи — Барскоон на южном берегу Иссык-Куля. До сих пор не закончили. Приехал на проверку — рабочих мало, все тянется. Спрашиваю, почему. Отвечают: «После зарплаты многие на три-четыре дня исчезают», — сказал глава государства.

Он добавил, что компания «Чайна-Роуд» за сезон уложила асфальт на северном берегу Иссык-Куля на участке Корумду — Балбай. В КР также не хватает необходимой техники: оборудования для бурения тоннелей, строительства мостов в горах и другой современной инфраструктуры.

Если мы захотим сами построить железную дорогу Китай — Кыргызстан — Узбекистан, не закончим и за 30 лет. Садыр Жапаров

«Мы сами строим ветку Балыкчи — Кочкор — Кара-Кече. Но она идет по ровной местности. Наши специалисты пока учатся и набираются опыта. Кроме того, наши инженеры работают и в китайско-кыргызско-узбекском проекте — мы специально отправили их туда, чтобы они учились. Когда появятся свои профессионалы, тогда можно будет говорить: «Мы сами все построим». Пока рано», — заключил он.