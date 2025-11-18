12:38
Вступает в силу закон, ограничивающий создание ОсОО с одним учредителем

Президент Садыр Жапаров подписал закон о внесении изменений в часть I Гражданского кодекса, усиливающий регулирование деятельности обществ с ограниченной ответственностью. Документ вступит в силу через месяц.

Согласно поправкам, если ОсОО имеет единственного учредителя, который является также единственным участником другого хозяйственного общества, то такие структуры не должны находиться под прямым или косвенным контролем иностранной компании.

Законом также вводится солидарная субсидиарная ответственность для обществ, состоящих из одного участника. Они будут отвечать по обязательствам:

  • компаний, единственными участниками которых являются или были ранее;
  • компаний в цепочке владения, где участником выступает полностью аффилированное одним участником хозяйственное общество.

При этом вводится запрет на регистрацию новых компаний, если цепочка таких «единоличных» обществ превышает три уровня владения.

Кроме того, уточнены нормы субсидиарной ответственности в статье 143 ГК — госорганы и муниципальные структуры исключены из перечня субъектов, на которых распространяется это правило.

Кабинет министров обязан в течение месяца провести разъяснительную кампанию для бизнеса и привести свои решения в соответствие закону. 
