Кредитную программу «Экотранспорт» запустили в Кыргызстане. Об этом сообщили в Фонде развития предпринимательства.

Отмечается, что «Экотранспорт» направлен на снижение уровня смога и улучшение качества воздуха в стране.

Льготное финансирование доступно как предпринимателям, так и физическим лицам. Средства можно использовать для:

покупки электромобилей;

приобретения машин с гибридным или газовым двигателем;

переоборудования существующих автомобилей на газовое топливо.

Процентная ставка составляет 12 процентов годовых.

Сроки кредитования:

до 300 тысяч сомов — до 24 месяцев;

до 1,5 миллиона сомов — до 36 месяцев;

до 5 миллионов сомов — до 60 месяцев.

Реализация программы предполагает повышение экологической безопасности и поддержку граждан, переходящих на более экономичные и экологичные виды транспорта.