Экономика

Кредитную программу «Экотранспорт» запустили в Кыргызстане

Кредитную программу «Экотранспорт» запустили в Кыргызстане. Об этом сообщили в Фонде развития предпринимательства.

Отмечается, что «Экотранспорт» направлен на снижение уровня смога и улучшение качества воздуха в стране.

Льготное финансирование доступно как предпринимателям, так и физическим лицам. Средства можно использовать для:

  • покупки электромобилей;
  • приобретения машин с гибридным или газовым двигателем;
  • переоборудования существующих автомобилей на газовое топливо.

Процентная ставка составляет 12 процентов годовых.

Сроки кредитования:

  • до 300 тысяч сомов — до 24 месяцев;
  • до 1,5 миллиона сомов — до 36 месяцев;
  • до 5 миллионов сомов — до 60 месяцев.

Реализация программы предполагает повышение экологической безопасности и поддержку граждан, переходящих на более экономичные и экологичные виды транспорта.
