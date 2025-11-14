Кредитную программу «Экотранспорт» запустили в Кыргызстане. Об этом сообщили в Фонде развития предпринимательства.
Отмечается, что «Экотранспорт» направлен на снижение уровня смога и улучшение качества воздуха в стране.
Льготное финансирование доступно как предпринимателям, так и физическим лицам. Средства можно использовать для:
- покупки электромобилей;
- приобретения машин с гибридным или газовым двигателем;
- переоборудования существующих автомобилей на газовое топливо.
Процентная ставка составляет 12 процентов годовых.
Сроки кредитования:
- до 300 тысяч сомов — до 24 месяцев;
- до 1,5 миллиона сомов — до 36 месяцев;
- до 5 миллионов сомов — до 60 месяцев.
Реализация программы предполагает повышение экологической безопасности и поддержку граждан, переходящих на более экономичные и экологичные виды транспорта.