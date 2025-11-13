10:18
Экономика

Кыргызстан полностью обеспечивает себя говядиной и бараниной

Кыргызстан полностью обеспечивает себя говядиной и бараниной. Об этом заявили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По его данным, в то же время мясо птицы импортируют по квоте: в 2025 году поставили 58 тысяч тонн, в 2026-м ожидают 48 тысяч тонн.

Напомним, срок действия государственного регулирования цен на мясо (говядина и баранина, за исключением бескостного мяса) продлили до 31 декабря 2025 года.

Решение принято в целях недопущения резкого роста цен, предотвращения спекулятивных проявлений, стабилизации ситуации на внутреннем рынке мяса и обеспечения доступности этого социально значимого продукта для населения.

По словам начальника отдела продовольственной безопасности министерства Урана Чекирбаева, принимают меры по поддержанию стабильности цен в условиях сохраняющейся высокой инфляции как в мире, так и в Кыргызстане.

«Мясо является одним из основных продуктов питания в стране. Поэтому мы должны удерживать его цену на стабильном уровне. Сейчас стоимость говядины и баранины составляет около 600–700 сомов за килограмм. Прилагаются усилия, чтобы сохранить этот уровень. Для социально уязвимых слоев населения это особенно важно», — отметил Уран Чекирбаев.

Кроме того, временно приостановили экспорт живого скота, чтобы обеспечить достаточные объемы мяса на внутреннем рынке.
