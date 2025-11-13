12:56
Экономика

Санкции. В мировом океане на танкерах скопился 1 миллиард баррелей нефти

Около миллиарда баррелей нефти скопилось на танкерах в мировом океане. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные компаний Vortexa, Kpler и OilX.

По данным издания, существенная часть этого объема приходится на нефть из стран, находящихся под санкциями. Из всего количества нефти от 20 процентов до 40 процентов, по разным данным, приходится на топливо из России, Ирана и Венесуэлы.

В общемировом производстве на эти страны приходится лишь 17 процентов, а значит, запасы их нефти накапливаются на танкерах быстрее, чем нефть из других регионов.

Bloomberg отмечает, что накопление связано как с ростом производства, в том числе в России, так и с воздействием санкций, из-за чего многие порты по всему миру отказываются принимать такую нефть.

«Частично этот рост объясняется более суровыми западными санкциями, из-за которых российская нефть накапливается на судах и не может быть разгружена», — считают аналитики компании Clarksons Securities.

Накапливается и нефть, не затронутая какими-либо санкциями. Прежде всего речь идет о Саудовской Аравии, которая в последние месяцы наращивает производство и экспорт.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/350704/
