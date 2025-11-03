Правила промышленной безопасности складов нефти разработали в Минприроды

В Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора предлагают утвердить правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов. Проект приказа вынесен на общественное обсуждение.

«Склады нефти и нефтепродуктов представляют собой большую опасность из-за высокой пожароопасности, взрывоопасности и токсичности, которые могут привести к серьезным последствиям для людей, окружающей среды и имущества. Основные риски связаны с воспламенением, взрывами паровоздушных смесей, а также с токсичным воздействием на здоровье человека и загрязнением окружающей среды при разливах.

Утверждаемые правила устанавливают требования, направленные на обеспечение промышленной безопасности на опасных производственных объектах складов нефти и нефтепродуктов — площадках нефтебаз по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, резервуарных парках и наливных станциях магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, товарно-сырьевых парков центральных пунктов сбора нефтяных месторождений, нефтеперерабатывающих производств, а также складах горюче-смазочных материалов, входящих в состав промышленных предприятий и организаций», — говорится в справке-обосновании.

В ведомстве уточнили, что правила регламентируют требования по обеспечению безопасной эксплуатации опасных производственных объектов складов нефти и нефтепродуктов, к системам инженерно-технического обеспечения на этих объектах, к обслуживанию и ремонту технологического оборудования, резервуаров и технологических трубопроводов, а также к содержанию территории, зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов.

Их соблюдение обеспечит снижение рисков аварийных ситуаций при эксплуатации складов нефти и нефтепродуктов, обеспечит безопасность на складах, предотвращая пожары, взрывы и отравления, приведет к снижению убытков от утечек и сохранению качества продукции.