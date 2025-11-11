Бишкек и Москва договорились нарастить торговлю с $3,9 до $5 миллиардов

В Бишкеке состоялось 26-е заседание межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. В нем приняли участие председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев и заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия в сферах торговли, промышленной кооперации, логистики, энергетики, туризма и гуманитарных проектов.

Адылбек Касымалиев заявил, что КР и РФ сохраняют «стратегическое партнерство и устойчивый уровень политического доверия». Он отметил, что доля России во внешней торговле Кыргызстана составляет 22 процента, а объем товарооборота по итогам прошлого года достиг $3,9 миллиарда. Цель сторон — увеличить показатель до $5 миллиардов.

Глава кабмина также сообщил о подготовке к предстоящему визиту президента РФ для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке.

По итогам встречи подписан протокол с договоренностями о дальнейшем расширении сотрудничества.