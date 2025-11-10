14:59
USD 87.45
EUR 100.87
RUB 1.08
Экономика

Глобальные цены на продовольствие снизились в октябре на 1,6 процента

Мировые цены на продовольственные товары в октябре снизились. Об этом сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Индекс продовольственных цен ФАО, отслеживающий ежемесячные изменения международных котировок, в октябре составил 126,4 пункта, что на 1,6 процента ниже, чем в сентябре.

Снижение цен по основным категориям

  • Зерновые. Индекс цен снизился на 1,3 процента. Стоимость пшеницы упала на 1 процент, риса — на 2,5 процента.
  • Мясо. Индекс снизился на 2 процента, в основном из-за резкого падения стоимости свинины и мяса птицы. Цены на говядину, напротив, продолжили рост.
  • Молочная продукция. Цены снизились на 3,4 процента. Это произошло благодаря падению котировок сливочного масла, связанному с обильными экспортными поставками из Европейского союза и Новой Зеландии.
  • Сахар. Средняя цена уменьшилась на 5,3 процента, достигнув самого низкого уровня с декабря 2020 года. Тенденция связана с высокими темпами производства в Бразилии.

Единственная категория, показавшая рост, — это растительные масла. Их индекс увеличился в октябре на 0,9 процента, что стало самым высоким уровнем с июля 2022-го. Рост котировок пальмового, рапсового, соевого и подсолнечного масел произошел под влиянием комплекса факторов, включая задержки с уборкой урожая в Черноморском регионе.

Прогнозы ФАО: рекордный урожай зерна

ФАО опубликовала обновленные прогнозы по развитию глобального рынка зерновых. Ожидается, что в 2025 году мировое производство зерна вырастет на 4,4 процента — до 2 миллиардов 990 миллионов тонн, что станет историческим рекордом.

Мировые запасы зерна увеличатся на 5,7 процента — до рекордных 916,3 миллиона тонн.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/350306/
просмотров: 142
Версия для печати
Материалы по теме
Мясо в Бишкеке снова подорожает? Госрегулирование цен заканчивается 12 ноября
Цены на продукты ползут вверх. Что в Кыргызстане подорожало заметнее всего
Снижение цен на некоторые виды продуктов отмечается в Кыргызстане
Мировые цены на говядину достигли рекордного максимума с 1960 года
Кабмин Кыргызстана хочет ограничить торговую наценку на соцтовары до 5 процентов
Картофель, мясо, морковь: в Кыргызстане сравнили цены с Россией и Казахстаном
Снижения цен на недвижимость в Бишкеке не ждите. Эксперт объяснил почему
Рост цен и тарифов отмечен в большинстве стран ЕАЭС, включая Кыргызстан
В Кыргызстане снизились цены на овощи, но они дороже, чем в Казахстане
Продукты продолжают дорожать. На что в Кыргызстане заметнее всего выросли цены
Популярные новости
Кабинет налогоплательщика. Почему его нужно открыть каждому кыргызстанцу Кабинет налогоплательщика. Почему его нужно открыть каждому кыргызстанцу
Казахстан, Таджикистан и&nbsp;Узбекистан закупают три десятка самолетов Boeing Казахстан, Таджикистан и Узбекистан закупают три десятка самолетов Boeing
Теперь официально: Кыргызстан выпустил свой первый стейблкоин&nbsp;&mdash; USDKG Теперь официально: Кыргызстан выпустил свой первый стейблкоин — USDKG
Рубль продолжает дешеветь к&nbsp;сому, евро начал дорожать. Курс валют на&nbsp;7&nbsp;ноября Рубль продолжает дешеветь к сому, евро начал дорожать. Курс валют на 7 ноября
Бизнес
&laquo;Элкарт+&raquo;&nbsp;&mdash; с&nbsp;плюсами каждый день «Элкарт+» — с плюсами каждый день
Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по&nbsp;инициативе мэрии Бишкека Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по инициативе мэрии Бишкека
Совершайте покупки с&nbsp;KICB и&nbsp;выигрывайте МИЛЛИОН Совершайте покупки с KICB и выигрывайте МИЛЛИОН
Недвижимость: устойчивый рост инвестиций в&nbsp;эпоху глобальной неопределенности Недвижимость: устойчивый рост инвестиций в эпоху глобальной неопределенности
10 ноября, понедельник
14:54
Ущерб на $14,5 миллиона нанесли сели в Кыргызстане в 2024 году Ущерб на $14,5 миллиона нанесли сели в Кыргызстане в 20...
14:38
Выборы в ЖК. В бюджет поступило 147 миллионов сомов в виде избирательного взноса
14:35
Более 900 международных наблюдателей намерены мониторить выборы в ЖК
14:21
Глобальные цены на продовольствие снизились в октябре на 1,6 процента
14:00
До 19 ноября гражданам Кыргызстана нужно проверить себя в списках избирателей