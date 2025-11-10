Глобальные цены на продовольствие снизились в октябре на 1,6 процента

Мировые цены на продовольственные товары в октябре снизились. Об этом сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Индекс продовольственных цен ФАО, отслеживающий ежемесячные изменения международных котировок, в октябре составил 126,4 пункта, что на 1,6 процента ниже, чем в сентябре.

Снижение цен по основным категориям

Зерновые. Индекс цен снизился на 1,3 процента. Стоимость пшеницы упала на 1 процент, риса — на 2,5 процента.

Мясо. Индекс снизился на 2 процента, в основном из-за резкого падения стоимости свинины и мяса птицы. Цены на говядину, напротив, продолжили рост.

Молочная продукция. Цены снизились на 3,4 процента. Это произошло благодаря падению котировок сливочного масла, связанному с обильными экспортными поставками из Европейского союза и Новой Зеландии.

Сахар. Средняя цена уменьшилась на 5,3 процента, достигнув самого низкого уровня с декабря 2020 года. Тенденция связана с высокими темпами производства в Бразилии.

Единственная категория, показавшая рост, — это растительные масла. Их индекс увеличился в октябре на 0,9 процента, что стало самым высоким уровнем с июля 2022-го. Рост котировок пальмового, рапсового, соевого и подсолнечного масел произошел под влиянием комплекса факторов, включая задержки с уборкой урожая в Черноморском регионе.

Прогнозы ФАО: рекордный урожай зерна

ФАО опубликовала обновленные прогнозы по развитию глобального рынка зерновых. Ожидается, что в 2025 году мировое производство зерна вырастет на 4,4 процента — до 2 миллиардов 990 миллионов тонн, что станет историческим рекордом.

Мировые запасы зерна увеличатся на 5,7 процента — до рекордных 916,3 миллиона тонн.