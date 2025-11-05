11:07
Китай отказался почти от половины импорта нефти из России из-за санкций США

Китай отказался почти от половины импорта нефти из России из-за санкций США, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что среди отказавшихся от закупок российской нефти — крупные государственные нефтеперерабатывающие компании, такие как Sinopec и PetroChina Co., а также частные предприятия, известные как «чайники».

Опасаясь новых ограничений, предприятия прекратили сотрудничество с российскими поставщиками после попадания Shandong Yulong Petrochemical Co. в черные списки Великобритании и Евросоюза.

По данным трейдеров, это повлияло на премиальную марку ESPO (ВСТО), стоимость которой значительно снизилась.

По оценкам норвежской консалтинговой компании Rystad Energy AS, отказ китайских компаний от российской нефти и падение цен затрагивают около 400 тысяч баррелей в сутки, что составляет до 45 процентов от общего объема импорта топлива Китаем из России. Отмечается, что Yulong вынуждена покупать только российское топливо, работа с западными поставщиками невозможна.

Ранее сообщалось, что нефтеперерабатывающие заводы Турции стали закупать больше нефти у конкурентов РФ после того, как западные страны ввели санкции против российского нефтяного сектора. 
