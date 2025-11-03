Санкции. Турция увеличила закупки нефти в Ираке и Казахстане вместо России

Нефтеперерабатывающие заводы Турции стали закупать больше нефти у конкурентов РФ после того, как западные страны ввели санкции против российского нефтяного сектора. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отметим, что Турция наряду с Китаем и Индией является одним из основных покупателей российской сырой нефти.

По информации агентства, один из крупнейших турецких нефтеперерабатывающих заводов SOCAR Turkey Aegean Refinery, принадлежащий азербайджанской компании SOCAR, недавно закупил четыре партии сырой нефти у Ирака, Казахстана и других нероссийских производителей с поставкой в ​​декабре.

По расчетам Reuters, объем поставок составит от 77 тысяч до 129 тысяч баррелей в день. В октябре и сентябре российская нефть составила практически весь объем потребления нефти на НПЗ STAR — около 210 тысяч баррелей в сутки.

Другой крупный турецкий нефтеперерабатывающий завод Tupras увеличивает закупки нероссийских сортов, схожих по качеству с российской нефтью Urals, а также иракских сортов, сообщили два источника.

Предполагается, что владеющая двумя крупными НПЗ компания Tupras вскоре полностью откажется от импорта российской нефти на одно из предприятий. Цель, по их словам, — избежать санкций и сохранить экспорт топлива в Европу, но одновременно продолжить переработку российской нефти на другом НПЗ.

Ранее Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций против России. Ограничения введены не только на компании и банки РФ, но и на бизнес из стран Центральной Азии, КНР, Индии и Таиланда.

Введен полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа — с 25 апреля 2026 года по краткосрочным контрактам, с 1 января 2027-го — по долгосрочным.

Расширены также санкции против «теневого флота» из 117 танкеров, перевозящих российскую нефть. Введены ограничения против компаний «Роснефть» и «Газпромнефть».

А министр финансов США Скотт Бессент объявил о введении санкций против двух крупнейших российских нефтяных предприятий. По его словам, «Роснефть» и «Лукойл» «финансируют военную машину Кремля». За семь дней до этого аналогичные ограничения ввела Великобритания. Активы заводов заморозили, заключать новые сделки с ними запретили. На сворачивание деятельности компаниям дали месяц.