18:12
USD 87.45
EUR 100.69
RUB 1.08
Экономика

Мясо в Бишкеке снова подорожает? Госрегулирование цен заканчивается 12 ноября

В Кыргызстане 12 ноября завершится временное государственное регулирование цен на мясо. Оно введено в августе на три месяца, чтобы сдержать рост цен на говядину и баранину. Тогда государством установлены следующие цены: говядина — 680 сомов за килограмм, баранина — 690 сомов, исключая бескостные части.

Во время действия мер власти устанавливали предельные цены, контролировали мясоперерабатывающие предприятия и оптовые склады, ограничивали экспорт и еженедельно отслеживали стоимость мяса на рынках и в торговых сетях Бишкека.

Однако даже при контроле цены в столице существенно отличались: по данным мониторинга, в супермаркетах килограмм говядины стоил от 750 до 1 тысячи сомов, в обычных магазинах — 720-900 сомов, на рынках — 680-850 сомов.

Журналисты 24.kg выяснили, что сейчас килограмм говядины в супермаркетах Бишкека стоит примерно 720-820 сомов, а на рынках — от 650 до 780 сомов, что подтверждает разброс цен и слабое их регулирование.

В Минэкономики заявили, что введенные меры помогли стабилизировать рынок. После 12 ноября цены вновь будут формироваться по рыночным правилам. При этом власти готовы вернуть регулирование, если мясо начнет резко дорожать или появятся признаки ценового сговора.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/349646/
просмотров: 435
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин расширил полномочия Минэкономики Кыргызстана
Цены на продукты ползут вверх. Что в Кыргызстане подорожало заметнее всего
Снижение цен на некоторые виды продуктов отмечается в Кыргызстане
В Кыргызстане количество разрешительных документов сокращено на 45 процентов
Кабмин Кыргызстана хочет ограничить торговую наценку на соцтовары до 5 процентов
Картофель, мясо, морковь: в Кыргызстане сравнили цены с Россией и Казахстаном
Рост цен и тарифов отмечен в большинстве стран ЕАЭС, включая Кыргызстан
В Кыргызстане снизились цены на овощи, но они дороже, чем в Казахстане
Продукты продолжают дорожать. На что в Кыргызстане заметнее всего выросли цены
В Кыргызстане открыли 41 туристический объект, еще 22 готовят к запуску
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане в&nbsp;сферу безналичной оплаты вносятся изменения В Кыргызстане в сферу безналичной оплаты вносятся изменения
Сом подорожал ко&nbsp;всем валютам, кроме доллара. Курс на&nbsp;3&nbsp;ноября Сом подорожал ко всем валютам, кроме доллара. Курс на 3 ноября
Рубль и&nbsp;евро снова подешевели, доллар стабилен. Курс валют на&nbsp;31&nbsp;октября Рубль и евро снова подешевели, доллар стабилен. Курс валют на 31 октября
В&nbsp;Кыргызстане появится новый банк &laquo;Берекет Банк&raquo;. Кто среди учредителей? В Кыргызстане появится новый банк «Берекет Банк». Кто среди учредителей?
Бизнес
Бесплатный O!Prime на&nbsp;90&nbsp;дней&nbsp;&mdash; больше интернета, больше кешбэка, ноль комиссий Бесплатный O!Prime на 90 дней — больше интернета, больше кешбэка, ноль комиссий
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo;: выгодная связь для работников госучреждений Тариф «Мамлекеттик»: выгодная связь для работников госучреждений
Исламское страхование ближе: старт партнерства СК&nbsp;&laquo;Кыргызстан&raquo; и&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Исламское страхование ближе: старт партнерства СК «Кыргызстан» и «Элдик Банка»
Всемирный день сбережений с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Всемирный день сбережений с «Оптима Банком»
4 ноября, вторник
18:08
Массовое отравление. Шаурма — запрещенный продукт для школ — ЦГСЭН Массовое отравление. Шаурма — запрещенный продукт для ш...
17:55
ГКНБ предложил закон: при угрозе нацбезопасности смогут отключать телефоны
17:44
Дикобраз Борис и енот Василий покинули Бишкекский цирк. Где они сейчас?
17:30
В больнице скорой медпомощи Бишкека не хватает кислородных концентраторов
17:22
Визит посла Узбекистана в клинику Назаралиева: дипломатия и человечность