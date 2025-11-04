Мясо в Бишкеке снова подорожает? Госрегулирование цен заканчивается 12 ноября

В Кыргызстане 12 ноября завершится временное государственное регулирование цен на мясо. Оно введено в августе на три месяца, чтобы сдержать рост цен на говядину и баранину. Тогда государством установлены следующие цены: говядина — 680 сомов за килограмм, баранина — 690 сомов, исключая бескостные части.

Во время действия мер власти устанавливали предельные цены, контролировали мясоперерабатывающие предприятия и оптовые склады, ограничивали экспорт и еженедельно отслеживали стоимость мяса на рынках и в торговых сетях Бишкека.

Однако даже при контроле цены в столице существенно отличались: по данным мониторинга, в супермаркетах килограмм говядины стоил от 750 до 1 тысячи сомов, в обычных магазинах — 720-900 сомов, на рынках — 680-850 сомов.

Журналисты 24.kg выяснили, что сейчас килограмм говядины в супермаркетах Бишкека стоит примерно 720-820 сомов, а на рынках — от 650 до 780 сомов, что подтверждает разброс цен и слабое их регулирование.

В Минэкономики заявили, что введенные меры помогли стабилизировать рынок. После 12 ноября цены вновь будут формироваться по рыночным правилам. При этом власти готовы вернуть регулирование, если мясо начнет резко дорожать или появятся признаки ценового сговора.