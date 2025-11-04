В Кыргызстане искусственный интеллект внедрят в налоговое администрирование

Кабинет министров поручил Налоговой службе внедрить систему аналитики на основе искусственного интеллекта и машинного обучения для выявления налоговых рисков.

Согласно постановлению, новая цифровая платформа будет автоматически анализировать финансовые операции и отчетность, выявлять «подозрительные схемы» и формировать списки компаний для проверки — без участия инспектора.

Таким образом, инспектор фактически превращается в оператора цифровой системы, которая самостоятельно принимает решение, где и у кого искать нарушения.

Внедрение искусственного интеллекта в налоговое администрирование рассматривается как новый этап цифровизации фискального контроля. Власти заявляют, что это позволит сократить коррупционные риски и повысить прозрачность налоговых процессов.