Экономика

Потребкредиты по-новому: лимит 0,08 процента в день и закрытие без штрафов

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О потребительском кредите». Документ регулирует выдачу и возврат потребительских кредитов, усиливает защиту заемщиков и повышает прозрачность условий.

Закон вступит в силу через 10 дней.

Согласно ему, кредиторы обязаны до подписания договора раскрывать клиенту полную стоимость кредита и годовую эффективную ставку в стандартном инфолисте. 

Номинальная ставка при расчете не должна превышать 0,08 процента в день, а совокупные начисления — проценты (или наценка по исламским продуктам), комиссии и неустойки не могут превышать 60 процентов от выданной суммы за весь срок.

Заемщик вправе погасить кредит в любое время без комиссий и санкций; кредитор обязан пересчитать график и проценты. Начисление штрафов и пеней прекращается через 15 дней после направления уведомления о начале взыскания, при этом суммарная неустойка за весь период ограничена 10 процентами от суммы кредита.

Банк или микрофинансовые организации должны оценивать долговую нагрузку клиента, при уровне свыше 60 процентов заемщика письменно предупреждают о рисках и получают согласие. Рефинансировать один и тот же потребкредит можно не более двух раз. Передача прав требования третьим лицам допускается только с предварительного согласия заемщика и при соблюдении закона о кредитных историях и персональных данных.

Закон не распространяется на ипотечные кредиты, обеспеченные жильем, для покупки, строительства или его завершения. Национальный банк в шестимесячный срок должен привести свои нормативные акты в соответствие с новыми требованиями.
