По $500 миллионов выделит ЕБРР участникам проекта по Камбаратинской ГЭС-1

Поддержка проекта по строительству Камбаратинской ГЭС-1 является частью инициативы Евросоюза Global Gateway, и Европейский банк реконструкции и развития активизирует свое участие в нем. Об этом сообщил вице-президент ЕБРР Маттео Патроне.

По его словам, ЕБРР подписал соответствующие меморандумы о взаимопонимании с министрами энергетики Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, а участие многосторонних банков развития крайне важно для такого крупного проекта с бюджетом почти $6 миллиардов.

Маттео Патроне добавил, что банк рассмотрит возможность предоставления трех суверенных гарантированных займов по $500 миллионов каждой из трех стран, участвующих в этом стратегически важном проекте.

«Мы планируем выделение средств каждому государству-участнику при условии, что к этому моменту подготовят полноценную техническую оценку, а также примут межгосударственные договоренности, которые позволят проекту развиваться», — сказал он.