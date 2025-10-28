Более 9 гектаров земли на территории воинской части передано Караколу. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, решено передать государственное имущество в муниципальную собственность города. Участок расположен на территории воинской части № 92784. Его общая площадь составляет 24,7 гектара и находилась на балансе Министерства обороны. Передача производится для социально-экономических нужд Каракола.

Государственному агентству по управлению государственным имуществом совместно с Минобороны поручено передать мэрии города земельный участок площадью 9,2 гектара.

Муниципалитет должен принять объект в собственность, обеспечить его сохранность и провести государственную перерегистрацию. Содержание и обслуживание участка будут производиться за счет средств местного бюджета. Земля должна использоваться исключительно в производственных, промышленных и социальных целях.