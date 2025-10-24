12:25
USD 87.45
EUR 101.41
RUB 1.07
Экономика

КР занимает 19-е место в глобальном индексе принятия криптовалют — Садыр Жапаров

В Бишкеке 24 октября проходит заседание Национального совета по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий с участием президента Садыра Жапарова и основателя криптовалютной платформы Binance Чанпэн Чжао.

В ходе заседания глава государства отметил, что Кыргызстан — одна из немногих стран региона, где принят закон о виртуальных активах и где выстраивается последовательная государственная политика в этой сфере.

«В стране активно формируется рынок виртуальных активов, растет число лицензированных участников, усиливается нормативная база, появляются инфраструктурные инициативы. Кыргызстан занимает 19-е место в глобальном индексе принятия криптовалют и уверенно лидирует в Центральной Азии», — сказал президент КР.

Далее с докладом выступил руководитель секретариата Национального совета Фархат Иминов, который рассказал о принятии закона о виртуальных активах, введении понятия «государственный криптовалютный резерв» и «государственный майнинг».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/348387/
просмотров: 165
Версия для печати
Материалы по теме
Рынок криптовалют рухнул на фоне заявлений Трампа о торговой войне с Китаем
Кабмин запретил необеспеченные токены и анонимные кошельки. Подробности
ЖК одобрил законопроект о внедрении государственных инструментов майнинга
Государство не будет майнить криптовалюту на ТЭЦ и «Камбар-Ате-1»
В КР предлагают запустить государственный майнинг и сформировать крипторезерв
Binance готова к работе по токенизации реальных активов Кыргызстана
Трамп заработал почти $2,4 миллиарда на криптопроектах
Нового участника рынка виртуальных активов зарегистрировал Госфиннадзор
Кыргызстан и США усиливают инвестиционное партнерство
Крипторынок Кыргызстана ждет перезагрузка. Майнинг, резерв и тотальный контроль
Популярные новости
Рубль прекратил рост и&nbsp;подешевел, тенге дорожает. Курс валют на&nbsp;20&nbsp;октября Рубль прекратил рост и подешевел, тенге дорожает. Курс валют на 20 октября
Рубль активно дешевеет, упали в&nbsp;цене евро и&nbsp;тенге. Курс валют на&nbsp;21&nbsp;октября Рубль активно дешевеет, упали в цене евро и тенге. Курс валют на 21 октября
По&nbsp;итогам жалоб из&nbsp;ГНС уволены 13&nbsp;налоговиков По итогам жалоб из ГНС уволены 13 налоговиков
На&nbsp;территории Сокулукского района построят индустриально-логистический центр На территории Сокулукского района построят индустриально-логистический центр
Бизнес
Футбол без границ: Wi-Fi от&nbsp;MEGA на&nbsp;стадионе и&nbsp;трансляции в&nbsp;MegaTV Футбол без границ: Wi-Fi от MEGA на стадионе и трансляции в MegaTV
Чистое тепло вместо угля: в&nbsp;Бишкеке подписали соглашение по&nbsp;тепловым насосам Чистое тепло вместо угля: в Бишкеке подписали соглашение по тепловым насосам
BAKAI Travel: кешбэк 10&nbsp;процентов и&nbsp;все для путешествий в&nbsp;одном месте BAKAI Travel: кешбэк 10 процентов и все для путешествий в одном месте
Предпринимательницы КР&nbsp;смогут взять онлайн-кредит под 17&nbsp;процентов годовых Предпринимательницы КР смогут взять онлайн-кредит под 17 процентов годовых
24 октября, пятница
12:20
Футбол без границ: Wi-Fi от MEGA на стадионе и трансляции в MegaTV Футбол без границ: Wi-Fi от MEGA на стадионе и трансляц...
12:04
КР занимает 19-е место в глобальном индексе принятия криптовалют — Садыр Жапаров
12:00
Чистое тепло вместо угля: в Бишкеке подписали соглашение по тепловым насосам
11:36
Государству возвращен незаконно приватизированный участок турбазы «Абшыр-Ата»
11:34
Дональд Трамп помиловал основателя криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао