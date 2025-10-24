В Бишкеке 24 октября проходит заседание Национального совета по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий с участием президента Садыра Жапарова и основателя криптовалютной платформы Binance Чанпэн Чжао.

В ходе заседания глава государства отметил, что Кыргызстан — одна из немногих стран региона, где принят закон о виртуальных активах и где выстраивается последовательная государственная политика в этой сфере.

«В стране активно формируется рынок виртуальных активов, растет число лицензированных участников, усиливается нормативная база, появляются инфраструктурные инициативы. Кыргызстан занимает 19-е место в глобальном индексе принятия криптовалют и уверенно лидирует в Центральной Азии», — сказал президент КР.

Далее с докладом выступил руководитель секретариата Национального совета Фархат Иминов, который рассказал о принятии закона о виртуальных активах, введении понятия «государственный криптовалютный резерв» и «государственный майнинг».