Поступления в бюджет после монополизации производства спирта увеличились кратно

Кыргызстанский спирт удостоен наград международных конкурсов в Москве и Минске. Об этом 24.kg сообщили в Государственном агентстве по управлению государственным имуществом.

Отмечается, что выпускаемый предприятием этиловый спирт соответствует мировым стандартам качества, что подтверждено результатами московского международного конкурса «Лучший спирт», на котором продукция из КР удостоена двух серебряных медалей. Также на международном конкурсе алкогольных и безалкогольных напитков «Залаты келiх», прошедшем в Минске (Беларусь), наша продукция завоевала золотую медаль за спирт класса люкс.

«Государственное предприятие «Кара-Балтинский спиртовый завод» после долгого простоя начало свою работу в 2020 году. За пять лет проделана большая работа по улучшению качества выпускаемой продукции, условий работы для сотрудников, а также доходообразующей части.

После введения государственной монополии на производство и реализацию этилового спирта в 2022-м отмечается значительный рост уплаченного акцизного налога производителями алкогольной продукции. Если в 2021 году сумма составляла 1,2 миллиарда сомов, то уже в 2022-м она увеличилась до 2,05 миллиарда. А в 2024 году достигла рекордных 4,29 миллиарда сомов», — проинформировали в ведомстве.

По данным ГАУГИ, сейчас работают два филиала: «Идеал-Фарм», производящий фармацевтическую продукцию (за последние три месяца этого года экспортировано продукции на сумму более 300 миллионов сомов), и «Сокулук», где осуществляется производство алкогольной продукции.

Напомним, в июле 2022-го президент подписал указ, согласно которому на территории КР введена стопроцентная государственная монополия на производство, импорт, хранение и реализацию этилового спирта.