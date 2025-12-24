18:16
Власть

Жогорку Кенеш принял закон о государственной монополии на подготовку врачей

Жогорку Кенеш сегодня на заседании принял в трех чтениях законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сферах образования, науки и здравоохранения».

Инициатором документа выступил председатель кабинета министров.

Как сообщил первый заместитель министра здравоохранения Айбек Маткеримов, целью законопроекта является реализация Указа президента от 28 августа 2025 года № 250 «О введении государственной монополии на подготовку специалистов в сфере медицины».

В соответствии с принятыми изменениями в Кыргызстане вводится государственная монополия на подготовку специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием.

Кыргызская государственная медицинская академия имени Исы Ахунбаева закрепляется в статусе системообразующего государственного вуза с исключительным правом подготовки врачей и фармацевтов, а также переподготовки и повышения квалификации медицинских и научных кадров. 
