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Экономика

Усилить контроль за производством спиртовой продукции предлагают чиновники

Государственное агентство по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной продукции инициирует принятие постановления кабинета министров об усилении контроля за производством. Соответствующий проект вынесен на общественное обсуждение.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Отмечается, что документ разработан в целях пресечения нецелевого использования этилового спирта, используемого в медицинских, ветеринарных, технических целях, а также для производства парфюмерно-косметической и алкогольной продукции.

«По результатам проверок хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство и/или оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, ежегодно выявляются факты нарушений законодательства, в том числе нецелевое использование этилового спирта.

В 2023–2024 годах были выявлены факты незаконного перенаправления этилового спирта, использованного для производства алкогольной продукции с нарушением установленного порядка, в обход государственного контроля и без соблюдения лицензионных требований. В результате было отгружено 541 тысяча 522 литра этилового спирта.

В результате противоправных действий недобросовестных субъектов, государству был причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму свыше 139,5 миллиона сомов, включая штрафы, пени и иные санкции», — говорится в справке-обосновании.

По данным ведомства, нарушения допускаются, как правило, под видом использования спирта в технических и косметических целях, что обусловлено более мягкими условиями получения квоты на использование этилового спирта.

Отсутствие механизмов строгого контроля за реальным использованием выданных объемов спирта создало благоприятную среду для злоупотреблений и развития теневого рынка.

Кроме того, выявлены случаи, когда субъекты, не имеющие необходимой производственной базы, оборудования и санитарно-гигиенических условий, получали значительные объемы этилового спирта, при этом отсутствовали документально подтвержденные производственные нужды и объемы выпускаемой продукции.

Предлагается усилить меры контроля по включению в сводный перечень специальных потребителей и субъектов, только тех субъектов, кто использует этиловый спирт в технических и парфюмерно-косметических целях.

Проект постановления предусматривает:

  • установление четких, документально подтверждаемых требований к юридическим лицам, претендующим на закупку этилового спирта;
  • обязательное наличие производственных мощностей, оборудования и санитарных условий;
  • проведение комиссионного осмотра объектов с целью верификации заявленных объемов;
  • определение исчерпывающих оснований для отказа в поставке этилового спирта.

Чиновники полагают, что изменения позволят исключить или существенно сократить случаи нецелевого использования спирта, повысить прозрачность в распределении квот и защитить интересы добросовестных производителей и государства.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/335481/
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