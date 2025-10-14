На аукцион выставлен участок по добыче строительного песка в Нарынской области

На аукцион выставлен участок по добыче строительного песка в Нарыне. Об этом сообщается на сайте Кыргызской геологической службы Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Отмечается, что объявлен аукцион на право пользования недрами для геологической разведки участка Кара-Кайын в Нарынском районе.

Участок площадью 2,86 гектара предназначен для добычи строительного песка.

Стартовая цена лота составляет $2 тысячи 860.

Аукцион состоится 5 декабря в здании Нарынской районной государственной администрации.