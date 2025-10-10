В Ала-Арче начали строить первый в Кыргызстане «Родельбан»

В государственном природном парке «Ала-Арча» дан старт строительству первого в Кыргызстане аттракциона типа «Родельбан» международного стандарта. Торжественная церемония закладки капсулы состоялась по поручению президента Садыра Жапарова. В мероприятии принял участие управляющий делами главы государства Каныбек Туманбаев.

На церемонию прибыл директор немецкой компании Wiegand Юрген Хельмут Рушке. Он отметил, что восхищен красотой кыргызской природы и горд тем, что именно его фирма реализует этот проект.

Протяженность трассы составит более 1 тысячи 200 метров. На ней установят 36 современных саней. Пропускная способность аттракциона — до 500 человек в час.

Каныбек Туманбаев напомнил, что в этом году в стране впервые начали строить канатную дорогу совместно с компанией Doppelmayr, запуск которой ожидается в ближайшее время. По его словам, «Родельбан» станет одним из ключевых туристических проектов.

Завершение строительства запланировано на март 2026 года.