12:54
USD 87.45
EUR 101.55
RUB 1.07
Экономика

Кыргызстан намерен осваивать рынок карбоновых кредитов

Кыргызстан намерен осваивать рынок карбоновых кредитов. Об этом на национальном климатическом диалоге зампредседателя кабмина Эдиль Байсалов.

По его словам, это одна из больших задач, стоящих перед кабмином.

«У нас был шанс 2-3 года назад стать одним из лидеров в продвижении карбоновой торговли. Но нет, некоторые наши коллеги, в том числе государственные служащие — не политические лидеры, а госслужба — считают, пусть это сначала сделают другие страны, а потом мы у них посмотрим. Мы не будем такого делать, мы страна-лидер, и должны это продвигать, не бояться ошибок. Это совершенно новый рынок, и мы должны быть одними из лидеров», — сказал Эдиль Байсалов.

Он добавил, что есть договоренность с руководством Министерства природы и Центра климатического финансирования приступить к освоению рынка карбоновых кредитов.

«Тем более на еженедельной основе к нам обращаются. Десятки мировых корпораций готовы прийти к нам и покупать наши карбоновые кредиты», — отметил Эдиль Байсалов.

Карбоновые кредиты — это финансовые единицы, отражающие объем сокращения выбросов парниковых газов. Один кредит соответствует одной тонне углекислого газа, не выпущенной в атмосферу.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/346725/
просмотров: 269
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан может пересмотреть свои климатические обязательства
Соседи обижаются, но воды в Кыргызстане реально стало меньше — Эдиль Байсалов
Изменение климата. Кто представит Кыргызстан на COP-30 в Бразилии
Кыргызстан осуждает страны, не признающие изменение климата — Эдиль Байсалов
Суды по всему миру рассматривают более 3 тысяч климатических дел
Новые климатические планы должны представить страны до саммита в Бразилии
Как управлять климатом и получать энергию. Идеи изобретателя из Кыргызстана
Тепловой стресс на рабочем месте стал глобальной общественной проблемой
Изменение климата. Развивающимся странам без выхода к морю помогут
Бишкек задыхается от жары: почему климат становится невыносимым и что дальше
Популярные новости
Российский рубль и&nbsp;тенге подорожали, евро подешевел. Курс валют на&nbsp;8&nbsp;октября Российский рубль и тенге подорожали, евро подешевел. Курс валют на 8 октября
В&nbsp;Кыргызстане количество разрешительных документов сокращено на&nbsp;45&nbsp;процентов В Кыргызстане количество разрешительных документов сокращено на 45 процентов
Доллар подорожал, евро и&nbsp;рубль заметно подешевели. Курс валют на&nbsp;7&nbsp;октября Доллар подорожал, евро и рубль заметно подешевели. Курс валют на 7 октября
Сом подорожал ко&nbsp;всем основным валютам. Курс на&nbsp;6&nbsp;октября Сом подорожал ко всем основным валютам. Курс на 6 октября
Бизнес
MBANK наградили за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию государственных услуг MBANK наградили за вклад в цифровизацию государственных услуг
Simbank от&nbsp;Doscredobank запустил депозиты со&nbsp;ставками до&nbsp;15,5 процента Simbank от Doscredobank запустил депозиты со ставками до 15,5 процента
Тайны &laquo;ТАНСУ&raquo;: кто стоит за&nbsp;громким конфликтом и&nbsp;кто такой Закерья Тахиров? Тайны «ТАНСУ»: кто стоит за громким конфликтом и кто такой Закерья Тахиров?
&laquo;Элдик Банк&raquo; присоединился к&nbsp;Принципам ответственного банковского дела ООН «Элдик Банк» присоединился к Принципам ответственного банковского дела ООН
10 октября, пятница
12:43
В Кыргызстане объединят оборонные госпредприятия в единую структуру В Кыргызстане объединят оборонные госпредприятия в един...
12:29
Нехватка ГСМ в Кыргызстане — нефтетрейдеры не могут дать прогнозов
12:22
Кыргызстан планирует удвоить площадь лесного покрова страны
12:19
В Бишкеке строительная техника перекрыла движение на улице Логвиненко
12:11
Кыргызстан намерен осваивать рынок карбоновых кредитов