Кыргызстан намерен осваивать рынок карбоновых кредитов. Об этом на национальном климатическом диалоге зампредседателя кабмина Эдиль Байсалов.

По его словам, это одна из больших задач, стоящих перед кабмином.

«У нас был шанс 2-3 года назад стать одним из лидеров в продвижении карбоновой торговли. Но нет, некоторые наши коллеги, в том числе государственные служащие — не политические лидеры, а госслужба — считают, пусть это сначала сделают другие страны, а потом мы у них посмотрим. Мы не будем такого делать, мы страна-лидер, и должны это продвигать, не бояться ошибок. Это совершенно новый рынок, и мы должны быть одними из лидеров», — сказал Эдиль Байсалов.

Он добавил, что есть договоренность с руководством Министерства природы и Центра климатического финансирования приступить к освоению рынка карбоновых кредитов.

«Тем более на еженедельной основе к нам обращаются. Десятки мировых корпораций готовы прийти к нам и покупать наши карбоновые кредиты», — отметил Эдиль Байсалов.

Карбоновые кредиты — это финансовые единицы, отражающие объем сокращения выбросов парниковых газов. Один кредит соответствует одной тонне углекислого газа, не выпущенной в атмосферу.